Mercedes compte rester en F1 "pour le long terme"

Les Accords Concorde actuels, qui lient les écuries, la Fédération Internationale de l'Automobile et le Formula One Group, expireront au terme de la saison 2020, et de nouvelles négociations sont nécessaires afin de décider notamment de la répartition des revenus à partir de 2021.

L'avenir de Mercedes en Formule 1 est flou depuis quelque temps, et plusieurs médias sont allés jusqu'à affirmer qu'un retrait était désormais un sujet abordé sérieusement dans les hautes sphères de la marque à l'étoile, ce qui a été démenti par Ola Källenius, PDG de Daimler.

Directeur de l'écurie, Toto Wolff a adopté une position similaire, s'exprimant lors de l'officialisation du nouveau partenariat de Mercedes AMG F1 avec l'entreprise britannique Ineos – partenariat établi sur une durée de cinq ans, ce qui semble effectivement couper court aux rumeurs.

"Comme toujours, nous sommes là pour le long terme", a déclaré Wolff. "La F1 fournit une excellente plateforme marketing pour notre marque. C'est ce que nous faisons : nous construisons des voitures de course et nous construisons des voitures de série."

"La Formule 1 est la plateforme reconnue de l'ingénierie hybride. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, cela a été minimisé au début de l'ère V6 hybride. Et c'est quelque chose sur quoi nous devrions vraiment mettre l'accent davantage."

"À cet égard, avec tout ce qui se dit dans les médias, nous aimons cette plateforme, mais en même temps, nous sommes en négociations avec les détenteurs des droits commerciaux, et il y a des choses à résoudre. Mais ce partenariat indique clairement notre souhait de poursuivre notre aventure à succès en F1."

Quant à savoir à quelle date l'avenir de la structure de Brackley sera confirmé, Wolff se veut logiquement prudent dans l'attente des nouveaux Accords Concorde. "Ce processus est en cours, avec un ensemble de contrats compliqué – des contrats trilatéraux entre la FIA, le détenteur des droits commerciaux et toutes les équipes. Cela demande du temps, et le diable est dans les détails."

"Je ne veux donc pas m'engager ici à vous donner une date spécifique, car il reste quelques sujets sur lesquels il faut encore trouver un accord. Clairement, toutes les parties prenantes veulent et souhaitent trouver une conclusion avant d'aborder la saison 2021, car la situation serait autrement inconfortable."

