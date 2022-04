Alfa Romeo et AlphaTauri "dans le rythme" de Mercedes, pour Russell

Neuvième : il s'agit de la position de Lewis Hamilton sur la deuxième séance d'essais libres, ce vendredi à Bahreïn. Le septuple Champion du monde a échoué à 1,2 seconde de son rival pour le titre l'an passé, Max Verstappen. Son coéquipier, George Russell, s'est classé quatrième, à six dixièmes du Néerlandais. Mais si les bons temps du nouveau venu dans l'écurie ont été réalisés sur des simulations de qualifications, l'écurie allemande craint que sa monoplace souffre davantage sur les longs relais.

Mercedes a testé différents réglages pour résoudre les problèmes de marsouinage et de comportement de la voiture, notamment en donnant à Hamilton le fond plat utilisé par Russell lors de la première séance du jour. Mais selon le #44, cette modification n'a pas porté ses fruits. Interrogé sur d'éventuels liens avec les problèmes rencontrés l'an dernier à Bahreïn (Hamilton se qualifiait à quatre dixièmes de Verstappen après des essais hivernaux délicats), le pilote croit que les difficultés actuelles sont plus profondes.

"Par rapport à aujourd'hui, nous avions des problèmes bien moins préoccupants l'an dernier", résume l'Anglais. "Nous faisons face à de bien, bien plus gros problèmes. Et tout ce que nous faisons pour essayer de résoudre ces soucis ne semble pas fonctionner. Il semblerait qu'il s'agisse de changements sur le long terme, donc rien dans l'immédiat."

Son coéquipier reconnaît que Mercedes est en retard par rapport à Red Bull et Ferrari, et que l'écurie devra se battre avec Alfa Romeo et AlphaTauri en ce premier week-end de course. Selon lui, l'objectif sera de limiter la casse. "Je crois qu'il est clair qu'en termes de temps au tour, nous ne sommes certainement pas là où nous voulons être", déclare Russell. "Je pense que nous avons fait quelques progrès en trouvant des réponses à certains problèmes, mais le rythme n'est pas là du tout pour le moment."

"Nous sommes loin derrière Red Bull et Ferrari", poursuit le Britannique. "Même Alfa Romeo et AlphaTauri semblent être dans notre rythme, peut-être même plus rapides, donc nous avons du pain sur la planche. Je pense que les longs relais sont un peu plus représentatifs, et nous sommes constamment une seconde plus lents que nos rivaux. Nous avons toujours le reste du week-end devant nous, et nous devons tirer le meilleur de cette situation et limiter la casse, mais nous devons regarder cela."

Russell reste convaincu que sa Mercedes W13 possède un gros potentiel, mais l'écurie qui a enchaîné huit titres consécutifs ne paraît pas être en mesure d'en tirer profit. Chaque modification apportée semble être "un pas en avant et deux en arrière".

"Vraiment, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir actuellement pour essayer de débloquer tout ce potentiel, nous pensons qu'il est là, mais nous ne parvenons pas à en bénéficier", analyse le #63. "Tout ce que nous essayons est peut-être un pas en avant et deux en arrière. Et nous sommes toujours un peu limités, donc cela prend du temps. Nous espérons tous que cela puisse être résolu ce week-end, mais en l'état des choses nous nous battons, et nous avons du travail devant nous. Nous repasserons sur les données ce soir pour comprendre pourquoi nous avons tous les deux des soucis avec la voiture."