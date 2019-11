Mercedes souffre plus que prévu de l'altitude

Le tracé d'Interlagos se trouve 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui signifie que les moteurs disposent de moins d'oxygène et que le turbo et le MGU-H sont mis à plus rude épreuve qu'ailleurs. Même si ce phénomène n'est pas aussi prononcé que sur le Grand Prix du Mexique, dont le circuit est situé à plus de 2000 mètres d'altitude, Valtteri Bottas assure que Mercedes en est tout de même affecté au Brésil et que cela a eu pour conséquence de marginalement réduire le niveau de performance de l'équipe.

"Cela a des effets", explique le Finlandais, après s'être qualifié cinquième, à 0"366 de la Red Bull de Max Verstappen. "Nous avons vu à Mexico que nous étions probablement le top team qui en avait souffert le plus. On peut voir que l'on perd encore dans les lignes droites : c'est là que l'on en laisse le plus. Dans la montée de la colline, nous perdons trop de temps. C'est l'une des choses principales, mais il est difficile d'en dire plus."

Lorsqu'il lui est demandé s'il est surpris de voir le niveau de performance de la Red Bull propulsée par le moteur Honda à Interlagos, Bottas analyse : "Ils ont parfois été forts et c'était le cas au Mexique également. L'altitude a une influence sur les moteurs et le turbo doit être efficace, donc je sais qu'ils ont fait de bons pas en avant. On peut donc dire que c'est légèrement surprenant mais qu'ils ont fait de solides progrès. Nous savions en arrivant ici qu'ils seraient forts mais je pense que nos pertes dans les lignes droites ont été plus importantes que prévu. Leur châssis est aussi bon et je suis certain qu'ils seront aussi bons en course."

Une densité d'air moins importante en altitude signifie que le moteur travaille plus dur pour délivrer la même puissance que sur d'autres pistes. Cependant, James Allison, directeur technique de Mercedes, explique qu'il n'y a que deux courses sur lesquelles les moteurs sont significativement touchés par ce phénomène au cours de la saison : c'est la raison pour laquelle peu de compromis sont faits, l'optimisation de la firme à l'étoile se faisant avec la saison globale en tête.

"On essaie de concevoir le turbo et le compresseur de sorte qu'ils soient bons pour l'ensemble de la saison", décrit-il. "Il est possible de dimensionner votre compresseur pour qu'il gère [mieux] le Mexique et ici, mais vous embarquez alors du matériel plus volumineux qu'il n'a besoin de l'être sur le reste de la saison. Il s'agit toujours d'un compromis. Si l'on regarde les quelques dernières saisons, nous avons toujours eu tendance à être un peu moins performants en altitude. Cela indique sans doute la position que nous avons choisie et le fait qu'il est légèrement différent de celui de nos rivaux. Mais ce n'est que notre meilleure explication."