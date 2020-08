Mercedes va rendre hommage à Stirling Moss à Silverstone

Stirling Moss est décédé à l'âge de 90 ans en avril dernier, déclenchant une vague d'émotion et d'hommages dans l'ensemble des sports mécaniques. Considéré comme l'un des plus grands pilotes de l'Histoire de la F1, le Britannique est connu pour avoir terminé second du Championnat du monde à quatre reprises entre 1955 et 1958, gagnant après sa carrière le surnom de "Champion sans couronne".

Moss courut pour le compte de Mercedes lors de la saison 1955, dernière année de F1 pour la marque allemande avant son retour en 2010, signant cette année-là la première de ses 16 victoires en discipline reine lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Aintree, après être parti de la pole.

Lire aussi : Valtteri Bottas prolongé par Mercedes en 2021

Pendant une grande partie de sa carrière en Formule 1, il roula avec un emblème représentant un fer à cheval percé par sept trous sur sa voiture. La famille Moss était en effet passionnée d'équitation et le chiffre sept était également un chiffre porte-bonheur pour Moss et sa mère.

Mercedes a ainsi annoncé, avant le début du Grand Prix du 70e Anniversaire, disputé à Silverstone, que le logo représentant le fameux fer à cheval de Moss serait placé sur les W11 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Selon l'équipe, c'est l'historien de la course automobile, Doug Nye, qui a suggéré cela.

Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, a déclaré : "Sir Stirling était une figure plus grande que nature dans notre sport et l'un des survivants d'une époque où la course automobile était synonyme de danger, de bravoure et de camaraderie."

"Mais surtout, la carrière de Stirling a été caractérisée par un esprit sportif impeccable et en cela, il s'est vraiment distingué. Il a été une grande figure de l'histoire de Mercedes, à la fois comme pilote de Grand Prix et comme vainqueur des Mille Miglia de 1955. Il n'est pas exagéré de dire que nous ne reverrons jamais quelqu'un comme lui."