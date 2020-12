Mercedes stoppe toute rumeur : "Bottas sera dans notre voiture"

Si tant est qu'il existe une spéculation sérieuse sur ce sujet, Toto Wolff y a mis fin : Valtteri Bottas pilotera pour Mercedes en 2021. Le doute a été inévitablement insinué depuis que George Russell a remplacé avec brio Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sakhir, la semaine dernière, où il a frôlé la victoire.

Tout comme il avait prévenu en amont de cette course, le directeur de Mercedes n'a pas varié son discours par la suite. Samedi soir, alors que Bottas a vaincu Hamilton en qualifications mais a vu Max Verstappen lui souffler la pole position, Wolff a remis l'église au milieu du village. "Il sera dans notre voiture", a-t-il rappelé avec fermeté. "Je le confirme. Nous avons un contrat avec Valtteri. Il va courir l'an prochain. Il faut me donner un gros coup de pied dans une zone sensible pour que je perde ma loyauté. Et je suis loyal envers mes deux pilotes."

Wolff met un coup de frein aux impatients, mais promet de ne pas lâcher Russell. "De la même manière, je suis loyal envers nos pilotes juniors", ajoute-t-il. "George a fait un boulot phénoménal le week-end dernier. Il mérite d'être un jour dans une excellente voiture. Il a un contrat avec Williams pour une année supplémentaire. Ils ont été très flexibles pour nous permettre d'avoir George chez Mercedes, et tout va se dérouler comme prévu. Mais calmement, de manière structurée."

Loyal mais lucide, Wolff ne nie pas que les événements de Sakhir ont placé Bottas dans une situation délicate, rappelant tout de même que Russell n'avait "rien à perdre" face au Finlandais. "Je peux comprendre la situation de Valtteri", assure-t-il. "Il a ce coéquipier incroyablement rapide qui a gagné sept titres mondiaux, et lui-même a montré de très belles performances. Il a gagné la première course en Autriche, il a été en pole à plusieurs reprises, et il devrait avoir remporté plus de courses s'il n'y avait pas eu de drapeaux rouges ou de crevaisons."

"Le fait de perdre à nouveau alors que la malchance affecte sa campagne est malheureux, et je pense qu'un pilote peut alors, parfois, se retrouver dans une bulle où il pense que tout va contre lui. Le week-end dernier, tout tournait autour de George. George n'avait rien à perdre et Valtteri n'avait rien à gagner. Nous avons eu une bonne discussion à ce sujet, intelligente. Je peux comprendre sa situation, et nous avons décidé de nous parler davantage."