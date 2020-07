Les pilotes Mercedes surpris des écarts avec Red Bull

Red Bull espérait être plus proche de Mercedes au Grand Prix de Hongrie après que Max Verstappen avait signé la pole position et lutté pour la victoire contre Lewis Hamilton l'année dernière sur le Hungaroring. L'équipe pensait aussi être en lutte pour la victoire lors de la manche d'ouverture de la saison, Verstappen espérant profiter d'une stratégie inversée par rapport à celle de Valtteri Bottas avant son abandon. Le Néerlandais avait suivi Lewis Hamilton en début de course en Styrie avant de terminer troisième.

Interrogé sur son ressenti face à l'écart de 1"402 entre lui et Verstappen, septième d'une séance de qualifications dans laquelle Alex Albon a terminé 13e, Hamilton s'étonne : "Je ne savais pas que c'était le cas, mais c'est vraiment un gros écart. Je ne m'attendais clairement pas à ce qu'ils soient aussi loin qu'ils l'ont été ce week-end. On a vu leur rythme l'an dernier, ce n'est pas un circuit de puissance, il met davantage en valeur la voiture, le grip mécanique et l'ensemble aéro. Je pensais qu'ils avaient un meilleur ensemble que ce qu'a montré le résultat aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont fait de bons tours ou non, mais dans tous les cas, c'est un très gros écart."

En conférence de presse, Bottas s'est montré tout aussi étonné : "Oui, c'est très surprenant. Je m'attendais à ce qu'ils soient plus proches ici qu'en Autriche. Je ne connais pas les détails de leur séance, est-ce que tout s'est bien passé ou ont-ils eu des problèmes ? Mais durant tout le week-end, ils n'ont pas été si proches, c'est surprenant. Je ne connais pas les raisons [à cela]."

Selon Albon, ce résultat est dû aux progrès effectués par les autres équipes : "Si vous regardez Mercedes, Racing Point et McLaren, ils ont tous nettement progressé. Nous sommes un peu plus lents que nous l'étions l'an dernier, pas de beaucoup, mais nous le sommes. Nous ne disons pas 'la voiture est instable a tel endroit' ou 'la voiture perd de l'adhérence ici ou là', c'est plutôt simplement 'nous ne sommes pas assez rapides'. Pour ce qui est des réglages, nous ne sommes pas très loin, le set-up ce week-end n'est pas mauvais du tout."