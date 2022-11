Mercedes suspend finalement son accord avec FTX

Alors que son sponsor FTX est en passe de faire faillite, Mercedes a finalement revu sa position à Interlagos et a mis entre parenthèses son accord avec la plateforme de cryptomonnaies. Son logo, cette année très visible sur l'aileron arrière des Flèches d'argent, ne sera donc plus arboré, et ce dès aujourd'hui pour les essais libres et les qualifications du Grand Prix de São Paulo.

FTX avait signé un accord pluriannuel de sponsoring avec Mercedes en septembre 2021 mais ce partenaire de l'écurie allemande est aujourd'hui dans la tourmente. La Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, enquête depuis peu sur la gestion par FTX des fonds de ses clients et sur ses prêts de cryptomonnaies. FTX étant un acteur majeur du secteur, son effondrement a entraîné une chute des marchés de cryptomonnaies ces derniers jours.

Jeudi soir, Mercedes semblait disposé à conserver les logos de son sponsor tout en précisant que la situation pouvait évoluer. Une évolution rapide, donc, puisqu'un porte-parole a indiqué ce vendredi à Motorsport.com que l'écurie de Brackley avait suspendu l'accord avec effet immédiat.

"Dans un premier temps, nous avons suspendu notre accord de partenariat avec FTX", a-t-il déclaré. "Cela signifie que l'entreprise n'apparaîtra plus sur notre monoplace ni sur d'autres actifs de notre marque à partir de ce week-end. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation."

L'entreprise espère toujours un sauvetage mais les chances de voir un plan lui permettre de sortir de cette crise sont aujourd'hui considérées comme infimes.

