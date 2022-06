Mercedes teste une découpe du plancher pour réduire le marsouinage

Mercedes a décidé de mener une expérimentation majeure à Montréal, où a débuté le Grand Prix du Canada, pour tenter de résoudre les problèmes de marsouinage de la W13. Alors que la monoplace a été conçue à Brackley avec des pontons très étroits, l'écurie allemande n'avait pas encore voulu s'attaquer vraiment au plancher, mais c'est désormais le cas.

Lors de la première séance d'essais libres ce vendredi sur le circuit Gilles-Villeneuve, Lewis Hamilton a roulé avec un fond plat sur lequel apparaissait une découpe importante. Dans le même temps, George Russell a conservé la spécification initiale, avec l'ajout d'un étai supplémentaire autorisé par une Directive Technique de la FIA.

Mercedes pourrait être dans l'obligation de sacrifier de l'appui aérodynamique dans le but de parvenir à régler ses problèmes récurrents de marsouinage, auxquels ses ingénieurs sont confrontés depuis le début de la saison.

"Tout le monde peut clairement voir, même sans être ingénieur, que si l'on découpe un grand trou dans le plancher ça va coûter de l'appui aérodynamique", explique à Motorsport.com Toto Wolff, directeur de Mercedes. "Mais c'est vraiment à nous de nous attaquer au problème. Nous ne voulons pas que les pilotes soient exposés à cette situation. Et c'est pourquoi nous essayons ça. Nous souhaiterions ne pas le faire et conserver le plancher [tel quel], avec l'appui ultime, mais ça ne va pas."

Comme Toto Wolff l'a déjà répété à plusieurs reprises depuis le début de l'année, Mercedes n'a pas d'autre choix que d'expérimenter des solutions directement en piste lors des Grands Prix, la soufflerie ne permettant pas de reproduire le phénomène de marsouinage.

"On n'a malheureusement plus de journées d'essais", rappelle l'Autrichien. "Le problème est imminent. On n'a que trois séances d'essais pour tester des choses. La soufflerie ne reproduit pas correctement le problème. De plus, on est tenus par la réglementation quant à la manière de modifier le plancher, quant au nombre d'étais que l'on peut mettre, etc. Donc même une équipe de la taille de Mercedes a besoin d'une première séance d'essais libres pour découper le plancher et voir ce que ça donne en temps réel, car les simulations ne reproduisent pas une image exacte."

Ce test n'a concerné que la première séance d'essais libres, puisque la Mercedes de Lewis Hamilton a retrouvé son plancher initial pour la deuxième séance disputée sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Propos recueillis par Adam Cooper

