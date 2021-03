Mercedes : "Bien trop de voitures" sont plus rapides que nous

Les essais de Bahreïn n'ont pas été de tout repos pour Mercedes. Alors que le constructeur allemand a eu l'habitude, ces dernières années, d'être comme un rouleau compresseur qui enchaînait les kilomètres de façon solide, les deux premières journées à Sakhir ont été perturbées par des problèmes techniques et des soucis d'instabilité à l'arrière.

La dernière journée de ces essais a au contraire vu l'équipe aligner les tours sans coup férir, mais c'est désormais du côté des données récoltées que se logent les inquiétudes. Autant sur les longs que sur les courts relais, Mercedes juge ne pas être au top, notamment vis-à-vis de Red Bull Racing qui a vécu un week-end plutôt tranquille et a même impressionné.

Andrew Shovlin, le responsable de l'ingénierie de piste de la structure septuple Championne du monde, a ainsi expliqué : "Nous avons fait un peu de progrès au niveau de l'équilibre avec beaucoup de carburant et la voiture était plus prévisible, mais nous pouvons voir à partir des données que nous avons recueillies au cours des derniers jours que sur le rythme de course, nous ne sommes pas aussi rapides que Red Bull."

Peut-être pire encore, le rythme sur les runs courts place selon lui Mercedes dans une situation encore plus reculée dans l'hypothétique hiérarchie de cette pré-saison : "Le travail avec moins de carburant a donné une image plus confuse, nous n'avons pas suffisamment progressé et nous devons revoir notre approche car bien trop de voitures étaient devant nous en termes de rythme aujourd'hui."

"Ces dernières années, nous avons eu des problèmes de rythme lors des essais hivernaux et nous avons réussi à faire de bons progrès avant la première course, mais nous avons assurément du pain sur la planche cette fois-ci."

"Nous n'avons pas beaucoup de temps avant d'être de retour ici pour la course, donc nous avons planifié un programme de travail pour essayer de comprendre certains de nos problèmes et nous ne laisserons rien de côté dans nos efforts pour trouver plus de vitesse au cours des dix prochains jours."

Mercedes va retrouver la piste dès cette semaine avec une journée de tournage promotionnel qui sera réalisée à Bahreïn. Elle a été la seule écurie à ne pas avoir effectué ce type de roulage avant le début des tests.