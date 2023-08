Mercedes "ne voit rien" qui atteste le retard du moteur Renault

Mercedes se range aux côtés de Ferrari après avoir procédé à ses propres mesures : selon Toto Wolff, le moteur Renault utilisé par Alpine ne souffre pas d'un déficit aussi important que prétendu récemment. Le sujet s'est retrouvé à l'ordre du jour de la Commission F1 le mois dernier à Spa-Francorchamps afin d'étudier la possibilité de donner un coup de pouce au motoriste français pour rattraper ce retard potentiel, à l'heure où les moteurs sont gelés sur le plan des performances, mais pas de la fiabilité.

Un déficit allant jusqu'à 30 ch a été évoqué par rapport aux blocs Honda, Ferrari et Mercedes mais certains concurrents peinent à l'identifier réellement. À la tête d'Alpine, Bruno Famin s'est contenté de confirmer que d'après les calculs, "le moteur est un peu en retrait".

Récemment, Ferrari a fait part de ses doutes sur l'étendue du problème, Frédéric Vasseur se disant ouvert à des mesures d'exception si jamais un moteur se retrouvait "complètement hors de portée", tout en affirmant qu'il n'était "pas certain que Renault soit si loin". Un sentiment partagé aujourd'hui par Toto Wolff chez Mercedes, après que les ingénieurs du constructeur allemand se soient penchés à leur tour sur la question.

"La manière dont on a conçu le règlement était que pour 2026, si l'un des motoristes n'entre pas dans les 3% de la meilleure unité de puissance, alors on lui permettra d'avoir plus de temps au banc d'essai et on agira de bonne foi en trouvant une réglementation. Là, on ne parle pas de 2026, mais nous sommes à mi-chemin entre ces réglementations et il est vrai qu'il y a un gel. Mais Fred a tout à fait raison, on ne voit rien qui se rapproche des 3%".

"Deuxièmement, on ne peut pas modifier les règles à la volée simplement parce que quelqu'un n'est pas performant. Par conséquent, si on veut les changer pour le cycle suivant, très bien, mais je pense qu'avec 3%, nous sommes dans une bonne position et certainement pas en train de tripoter les unités de puissance pour leur donner plus de débit de carburant ou autre chose de ce genre. À eux de se débrouiller, c'est la même chose pour nous, je pourrais m'en mordre les doigts dans trois ans. Il faut se débrouiller, passer plus de temps au banc d'essai et régler ça."