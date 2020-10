La W11 est la F1 "la plus complète" de Mercedes, selon Horner

Mercedes est en bonne position pour remporter son septième doublé titre constructeurs et titre pilotes consécutif cette saison. Les plus proches concurrents de la structure allemande sont Red Bull, l'équipe autrichienne ayant remporté un Grand Prix sur les 10 disputés jusqu'à présent, celui du 70e Anniversaire, alors que la marque à l'étoile en a remporté huit.

Lire aussi : Red Bull perçoit une forme de "suffisance" chez Mercedes

Le début de saison n'a pas été des plus aisés pour l'équipe dirigée par Christian Horner qui a souffert d'instabilité aérodynamique et de problèmes de fiabilité sur ses unités de puissance Honda. Et même si l'écart s'est réduit, il reste conséquent et la stabilité réglementaire pour 2021, renforcée par les différentes mesures de gel des châssis et des moteurs liés à la pandémie de COVID-19, pourrait permettre à Mercedes de maintenir un avantage notable, même si Red Bull croit qu'un rapproché est possible d'ici la révolution réglementaire prévue en 2022.

"Il n'y a pas de solution miracle", a prévenu Horner. "Nous devons progresser dans tous les domaines de la voiture. Donc au sein de l'écurie tout entière, avec Honda, nous sommes concentrés là-dessus. Mercedes a fait du très bon travail cette année : c'est probablement leur voiture la plus complète et la plus aboutie des six ou sept dernières années. Donc ils ont placé la barre très haut, vous savez, c'est ce que nous devons viser."

Quand il lui a été demandé si les plus gros gains étaient à attendre de la part de Red Bull ou de Honda, Horner a répondu : "C'est toujours une combinaison. Il s'agit de travailler ensemble et de partager le même but, nous partageons le même objectif. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver collectivement. Mercedes a connu une telle période de domination, mais comme nous le savons tous, dans le sport, à un moment donné, cela prendra fin. C'est inévitable."

La plupart des pièces de cette année seront conservées en 2021, mais Horner affirme que Red Bull continuera à développer la RB16 aussi longtemps que possible. "Il est évident que cette voiture est la base de la voiture de l'année prochaine."

"Il y a probablement environ 60% de la voiture qui sera conservée, donc nous travaillons très dur pour comprendre et débloquer de la performance supplémentaire d'ici la fin de l'année. Il reste environ trois mois de développement intensif. Et toute l'équipe est très concentrée sur ce point."