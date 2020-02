Mercedes : "Certains sont déjà tournés vers 2021, mais pas nous"

La marque allemande vient de lever le voile sur la nouvelle Flèche d'Argent, la W11, et le directeur d'équipe Toto Wolff se montre très clair sur l'état d'esprit qui règne au sein de l'écurie de Brackley. "D'une perspective globale, c'est un championnat de deux ans", déclare l'Autrichien. "Il faut garder à l'esprit la différence entre la voiture de 2020 et celle de 2021. Certains sont déjà tournés vers 2021, mais pour nous, ici au circuit, il n'y a que 2020 qui compte actuellement."

"C'est ma huitième année avec l'équipe, l'enthousiasme est le même à chaque fois", renchérit Lewis Hamilton, qui a contribué aux 12 titres remportés par Mercedes ces six dernières années (six des pilotes, dont cinq pour lui, et six des constructeurs). "C'est le plus impressionnant, nous avons connu ce succès, nous pourrions nous relâcher, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde est prêt pour le challenge qui nous attend."

La première étape est un shakedown sur le circuit de Silverstone, qui a lieu dès ce vendredi, comme toujours limité à un maximum de 100 km avec des pneus de démonstration. "Je pense que le succès, c'est vivre au jour le jour", poursuit Wolff. "Aujourd'hui, le succès, ce serait un bon shakedown, avec du kilométrage, des vidéos et une première sensation de la voiture pour les deux pilotes. Éviter une défaillance des freins, ce serait bien !"

"À ce stade de l'année, on ne ressent aucune pression, il s'agit de prendre du plaisir", commente Hamilton. "Enfin, on est concentré quand même, mais on vit le moment. L'équipe a travaillé pendant des mois pour faire la voiture qui est dans le garage aujourd'hui, et Valtteri et moi sommes les seuls à pouvoir la piloter, c'est incroyable."

C'est en effet Valtteri Bottas qui va prendre le volant de la W11 en premier, avant de céder le nouveau bolide à son coéquipier. "Je ne l'avais pas encore vue en entier !" s'est-il exclamé quelques instants avant de commencer ces essais. "Tout d'abord, nous avons un tour d'installation pour voir si tout fonctionne, je donne un premier feedback, puis nous ferons quelques runs pour nous faire une idée de la voiture."

Auteur de sa meilleure saison en Formule 1 d'un point de vue comptable l'an passé, avec le titre honorifique de vice-Champion, le Finlandais a bien l'intention de continuer sur cette lancée. "C'est une bonne base sur laquelle construire. C'était une saison positive, avec beaucoup d'apprentissage et de progrès. J'ai travaillé sur mes faiblesses avec l'équipe. L'hiver est une excellente opportunité de prendre du recul et de réfléchir à la saison précédente." Et lorsqu'il lui est demandé quel est son principal challenge, Hamilton tape sur l'épaule de son partenaire : "J'imagine que c'est lui !"

Related video