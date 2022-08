Mercedes contrarié par les performances en dents de scie de la W13

Bien que Mercedes ait commencé l'année par un podium au Grand Prix de Bahreïn, la marque à l'étoile ne se faisait pas d'illusion : la W13 n'était pas suffisamment compétitive pour lutter pour la victoire face à Red Bull et Ferrari. La suite de la saison l'a confirmé, l'équipe allemande n'ayant cessé de se battre contre le marsouinage et des performances fluctuantes.

Mais la pole position de George Russell au Grand Prix de Hongrie et le deuxième double podium consécutif décroché le lendemain représentent une lueur d'espoir. Mercedes a peut-être réussi à cerner sa voiture, ce qui lui fait entrevoir la lumière au bout du tunnel. Andrew Shovlin, ingénieur en chef de l'équipe, estime néanmoins que le chemin est encore long.

"C'est utile", explique Shovlin au sujet du bon résultat de Mercedes en Hongrie. "Cette voiture a été particulièrement ennuyeuse dans le sens où elle nous a donné des aperçus de sa performance et de ce qui pourrait être [possible], à un niveau tel qu'il est très difficile pour nous de simplement y renoncer. Donc ça nous happe un peu, d'un point de vue technique."

"C'est une voiture délicate. Une partie du problème est certainement que nous n'avons pas assez d'appui, nous devons trouver plus d'appui et un peu plus de puissance. Mais dans l'ensemble, c'est un signe utile que nous allons dans la bonne direction. Le double podium, la pole position, ce sont des choses dont nous n'aurions pu que rêver plus tôt dans l'année. Nous semblons faire des progrès et c'est encourageant."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Shovlin ne nie pas les progrès réalisés par Mercedes mais il fait part de ses doutes sur la pole de Russell. En effet, l'ingénieur ne sait pas si ce meilleur temps reflète un véritable regain de forme ou s'il est simplement la conséquence d'une contre-performance générale de la concurrence.

"L'une des choses qui a changé, c'est que les pilotes ont subitement trouvé la confiance qui leur manquait dans la voiture. Avant, en qualifications, ils disaient toujours que dès qu'ils s'appuyaient sur le [train] arrière, ils n'avaient pas l'impression qu'il allait tenir, ils avaient l'impression qu'il allait leur échapper", confie-t-il.

"Nous n'avons pas vraiment vu nos deux [pilotes] faire des tours géniaux jusqu'à ce que George fasse la pole. C'est peut-être quelque chose que nous avons amélioré et il y a quelques changements sur la voiture qui peuvent l'expliquer. L'équipe a fait du bon travail en mettant tout dans la bonne fenêtre. Mais la réponse honnête, c'est que nous ne savons pas vraiment comment nous avons pu faire la pole."

La mise en place d'un nouveau Règlement Technique a profondément modifié l'apparence et le comportement des voitures et Mercedes n'a cessé de se creuser les méninges sur son concept inédit "zéro ponton". Des signes prometteurs ont encouragé l'équipe à s'en tenir à sa philosophie d'origine et à ne pas adopter un concept étranger, comme l'ont déjà fait de nombreuses équipes cette année.

Shovlin le confirme en indiquant que la marque à l'étoile n'a pas l'intention de s'éloigner de son package actuel : "Je pense qu'il a été utile de voir que cette carrosserie étroite peut être performante en course. C'est certainement ce qu'il faut utiliser comme base pour le développement. Nous serons plus efficaces si nous travaillons avec ce que nous avons plutôt que d'essayer de nous adapter au design de quelqu'un d'autre."

"Les pontons sont probablement un peu une distraction par rapport aux problèmes généraux que nous avons dû résoudre. Nous rebondissions dans tous les sens à Montréal, Bakou, Monaco. Maintenant, si les pilotes parlent de rebonds, c'est parce qu'ils en ont eu un peu dans un virage à un moment donné. Ils se font presque remarquer par leur absence. Nous avons été en mesure d'appliquer ces améliorations au package actuel, ce qui est bon signe."

Avec Adam Cooper et Jonathan Noble