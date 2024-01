Avec la W15, Mercedes croit s'être débarrassé d'un arrière "capricieux"

Pour Mercedes, l'hiver 2023-2024 doit marquer un nouveau départ sur le plan technique, après deux années en deçà des attentes sportivement et un entêtement qui n'a pas payé à suivre la voie de la philosophie dite "zéro ponton". L'écurie a indiqué avoir revu sa copie même s'il faudra bien entendu attendre le verdict de la piste pour savoir si les bases sont plus saines et à quel point une éventuelle progression lui a permis de se rapprocher de Red Bull.

Cependant, du côté de la direction technique de Brackley, on affiche une certaine satisfaction face aux premiers signes qui sont apparus du côté de la W15. Interrogé par Motorsport.com sur le niveau de confiance au sein de l'écurie suite aux impressions et données récoltées en simulateur, James Allison, qui a prolongé son contrat avec la marque allemande, a déclaré : "À ce stade de l'année, il est impossible de ne pas ressentir de l'appréhension, de l'excitation et de la peur."

"Ce sont toujours les émotions que l'on ressent, et j'imagine que même chez Red Bull, après une année marquée par de si bonnes performances, on ne dort pas non plus tranquillement dans son lit, car personne ne sait ce que les autres vont produire."

"Cependant, l'espoir que nous avons, c'est que certaines des caractéristiques les plus 'capricieuses' de l'arrière de notre voiture seront un peu plus agréables pour nous, et que la tenue de route de la voiture sera plus satisfaisante. Tout cela reste du domaine de la simulation, mais nous avons de bonnes raisons de croire que nous avons fait des progrès dans ce domaine."

Le comportement de la W14 n'était pas son seul défaut, et Allison rappelle également que d'autres domaines, comme l'appui ou la puissance, ont également fait l'objet d'un travail particulier. "En plus de [la tenue de route], il y a toutes les 'tâches ménagères' normales qui consistent à alléger la voiture, à lui apporter plus d'appui et, espérons-le, à améliorer un peu la puissance du moteur, avec les réglages au niveau de l'étalonnage qu'ils peuvent encore faire dans le cadre des règles actuelles."

Les premières données sont encourageantes concernant la Mercedes W15.

"L'avenir nous dira si c'est suffisant. Mais ce sera tout de même intéressant, car nous avons vu des choses dont nous savions qu'elles posaient problème. Nous avons émis des hypothèses sur les raisons de ces problèmes et nous y avons remédié. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure notre diagnostic a été exact."

"On espère avoir fait du bon travail avec la nouvelle voiture, et avoir remédié à certaines des lacunes qui ont été exposées publiquement l'année dernière", a ajouté le directeur technique de Mercedes.

Pour conclure sur ce sujet, il a ensuite fait part de sa réflexion sur la marge de progression possible sous l'empire de la réglementation actuelle, à la lumière notamment des performances affichées par Red Bull en 2023 : "Il y a aussi une petite chose qui trotte dans un coin de notre tête, c'est que les règles elles-mêmes ont une sorte de 'limite supérieure' beaucoup plus claire en ce qui concerne le temps au tour que ces voitures sont capables de produire. C'est une limite supérieure beaucoup plus claire que pour l'ancienne génération de voitures qui, plus on les aimait et plus on les travaillait, plus elles devenaient rapides, apparemment de façon illimitée."

"Je pense que si vous étudiez la situation de l'année dernière, vous voyez qu'entre le début et la fin de la saison, bien que la domination de Red Bull ait été presque totale et qu'ils n'aient pas semblé vulnérables même lors de la dernière course de l'année, si vous regardez la situation dans son ensemble, vous constaterez que la grille de départ se resserre peu à peu."

Avec Jonathan Noble