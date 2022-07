Messages radio : les sept pilotes blanchis par les commissaires

Ils étaient pas moins de sept pilotes à faire l'objet d'une enquête des commissaires à l'issue de la course sprint du Grand Prix d'Autriche, ce samedi. Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, George Russell, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Lance Stroll et Sebastian Vettel étaient tous dans le viseur pour avoir reçu des messages radio prétendument interdits par la réglementation au moment de la procédure de départ. Cette dernière a été modifiée au dernier moment, avec un tour de formation supplémentaire décidé par la direction de course lorsque Zhou Guanyu n'est pas parvenu à rejoindre à temps la grille.

L'enquête des commissaires a toutefois permis de blanchir l'intégralité de pilotes mis en cause, et aucune sanction n'a été prononcée. Les discussions menées avec les team managers des équipes concernées ont démontré que les communications radio qui s'étaient tenues étaient en réalité parfaitement légales.

"Les commissaires ont reçu un rapport du directeur de course et ont utilisé une preuve audio", indique le rapport publié par la FIA. "Les commissaires ont rencontré les team managers concernés et ont déterminé que les messages placés sous enquête étaient autorisés."

En estimant que l'article 33.1 du Règlement Sportif de la Formule 1 n'avait pas été enfreint, l'affaire a été classée sans suite par les commissaires. Le classement de la course sprint reste donc celui communiqué à l'issue de l'épreuve, qui a duré 23 tours et qui a été remportée par Max Verstappen. Le Champion du monde en titre partira dimanche depuis la pole position pour le Grand Prix d'Autriche, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Lire aussi : Vettel sanctionné pour son comportement au briefing