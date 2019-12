Un MGU-K supplémentaire en 2020

En 2020, la Formule 1 vivra la saison la plus longue de son Histoire avec un calendrier record de 22 Grands Prix. Afin de tenir compte de cette particularité, l'allocation des éléments moteur a été ajustée et permettra à chaque pilote de disposer d'un MGU-K supplémentaire. Alors que cette pièce était limitée à deux exemplaires pour la saison en 2019, trois seront disponibles en 2020. Au-delà, des pénalités sur la grille de départ seront appliquées. Cette mesure a été ratifiée jeudi soir par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

L'allocation concernant les autres éléments moteur par saison et par pilote n'est pas modifiée : trois moteurs à combustion interne, trois turbos, trois MGU-H , deux batteries et deux unités de contrôle électronique.

Le MGU-K est une pièce particulièrement complexe au sein des actuelles unités de puissance, et qui produit une puissance équivalente à 120 kW. Sa fiabilité est également un sujet épineux, tandis que certains motoristes ont parfois peiné à la faire évoluer, à l'image de Renault.

Lors de la saison 2019, la moitié des pilotes de la grille ont dû utiliser un troisième MGU-K et subir des pénalités. Ce fut notamment le cas de tous les pilotes équipés d'un moteur Ferrari, Renault ou Honda. Chez Toro Rosso, Daniil Kvyat est celui qui en a épuisé le plus, avec pas moins de six MGU-K montés sur sa monoplace durant l'année.