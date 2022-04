Miami veut un Grand Prix "différent" pour les spectateurs

Les organisateurs du Grand Prix de Miami ont dévoilé une vidéo en vue aérienne présentant les nombreuses hospitalités dernier cri qui borderont le circuit. Seront notamment présents un "yacht club" et une plage temporaire avec des piscines. Une marina dans le style de celle de Monaco est en construction, et accueillera une dizaine de bateaux qui seront amarrés en bord de piste, à l'intérieur de l'enchaînement des virages 6-7-8.

"Faire venir le glamour, l'élégance et la technologie de la Formule 1 dans une ville dynamique et croissante comme Miami est fantastique", se réjouit Garfinkel, organisateur de l'événement mais également président du Hard Rock Stadium et de son club résident, les Miami Dolphins.

"L'idée était de créer une course pour les gens habitués à se rendre sur les Grands Prix, et leur faire penser : 'C'est différent, c'est amusant, c'est excitant'. Premièrement, je pense que cela a un lien avec Miami. Miami Gardens, et tout le sud de la Floride, est un curateur de culture en termes de mode, d'art, de musique, de nourriture et de sport. C'est une zone très attractive. Du côté de la course, nous introduisons la catégorie reine et sa technologie, la meilleure ingénierie, les meilleures voitures et les meilleurs pilotes autour d'un groupe important d'habitants qui n'ont probablement jamais été dans ce milieu avant. Je pense que cela peut avoir un gros impact sur la vie des gens."

Malgré des places vendues à des prix élevés, les tribunes se sont remplies en seulement 40 minutes. Aujourd'hui, les sites de revente ne proposent pas de tickets en dessous de 1 000 dollars (environ 910 euros). Toujours dans son projet d'hospitalités de pointe, le circuit a également construit un Paddock Club sur deux étages, au-dessus de la voie des stands et qui donne sur la grille de départ. Une deuxième portion a été construite vers l'est, à l'intérieur du premier virage, où le sponsor Heineken disposera de sa propre hospitalité et d'un jardin.

En bord de piste, des villas domineront les virages deux et trois, suivies par la tribune "The Concours Club". Elle précède trois "club zones" dédiées à McLaren, Mercedes et Ferrari. Les zones "The Palm" et "72 Club" entourent le podium, qui sera placé au pied du Hard Rock Stadium, à l'opposé de la grille de départ. Afin de rappeler la localisation de Miami (en bord d'océan), une plage artificielle de 2 200 mètres carrés sera créée, avec des piscines et deux niveaux de cabines luxueuses. Des concerts auront lieux près des virages 11, 12 et 13.

Red Bull, qui est l'un des "partenaires fondateurs" de l'événement, aura également son hospitalité. Il s'agira d'un grand complexe moderne dans le thème de Miami, à l'opposé du circuit, avec une vue d'ensemble sur la piste et l'une des zones principale de dépassement. Le complexe d'entraînement des Miami Dolphins, inauguré l'an dernier pour la coquette somme de 135 millions de dollars, se transformera en village pour le Grand Prix. Le stade sera utilisé comme un pôle pour les événements artistiques et musicaux.