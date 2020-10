Mick Schumacher : un week-end "très précieux", même sans rouler

Mick Schumacher, étiez-vous préparé à ne pas rouler aujourd'hui ? À quel point êtes-vous déçu ?

En fin de compte, c'est forcément dommage de ne pas avoir pris la piste. Nous savions que la météo ne s'annonçait pas géniale. Ce n'est évidemment pas la période de l'année où il y a le plus de chances d'avoir une piste sèche dans l'Eifel. Nous savions qu'il risquait de pleuvoir, et il a plu. En fin de compte, la préparation a été bonne, nous avons fait beaucoup de réunions et j'ai énormément appris. C'est très utile.

Il paraît que d'un point de vue contractuel, si vous finissez dans le top 3 du championnat de Formule 2, un baquet de F1 vous est garanti. Vrai ou faux ?

Il est évidemment impossible pour moi de parler des tenants et aboutissants d'un accord contractuel.

Quand sera votre prochaine opportunité ? Aurez-vous une autre séance d'EL1 à la place ?

Forcément, il faut attendre de voir comment la situation va évoluer. Il y a beaucoup de circuits qui arrivent où l'on ne roule pas souvent. De plus, les pilotes officiels ont besoin de temps dans la voiture. Il faut attendre pour en savoir plus.

Avez-vous reçu des messages de la part des gens en F1, des autres pilotes ?

Les pilotes de F1 actuels, ainsi que les Champions du monde, m'ont souhaité bonne chance et m'ont félicité pour mes premiers EL1, c'est très sympa.

On imagine qu'en approchant des deux meetings décisifs de Formule 2 à Bahreïn, vous serez moins enclin à être perturbé par du roulage en F1 ? Ou saisirez-vous toute opportunité qui se présente à vous ?

Bien sûr, toute opportunité de sauter dans la voiture serait géniale. La F1 est mon objectif, la F1 est mon rêve. Plus j'y suis, plus j'ai l'opportunité de faire mes preuves dans cette catégorie. Bien sûr, je me concentre sur la F2, j'essaie de finir en beauté et je me focalise sur le championnat. La F1 est un à-côté.

Avez-vous votre mot à dire quant à l'écurie que vous rejoindrez l'an prochain, ou cela dépend-il d'où Ferrari veut vous placer ?

Forcément, il faut attendre de voir. Pour moi, il est important de finir la saison de F2 sur une bonne note. Nous sommes actuellement dans une bonne position, c'est là-dessus que je me concentre principalement. Quant au reste, je ne peux pas vraiment vous dire quoi que ce soit.

Lewis Hamilton peut égaler le record de victoires de votre père ce week-end, ce serait remarquable.

Mon père disait que les records étaient faits pour être battus, alors c'est à tous les autres pilotes de le faire. Tout le monde fait de son mieux.

D'autres essais privés sont-ils prévus avec Ferrari ? Vous avez testé la voiture 2018, y a-t-il autre chose de prévu dans cette veine ?

Pas pour l'instant.

Quelle pression représente le fait d'être le fils d'une légende et d'essayer d'accomplir des choses dans le même domaine ?

La pression est toujours là, quel que soit le nom du pilote. On veut toujours faire ses preuves et faire du bon travail, et en fin de compte, mon nom ne me fera pas gagner le championnat. Ce sont les accomplissements et le travail avec l'équipe en coulisses qui sont importants. Je trouve que nous faisons du très bon travail en F2, et cela prouve que nous sommes au bon endroit au bon moment.

Il reste beaucoup de gens en F1 qui ont travaillé avec votre père. Vous ont-ils envoyé des messages et fait part de leur soutien ?

Le soutien que nous recevons est génial, et le simple fait de pouvoir leur parler ouvertement et d'avoir leur feedback est super. Quand ont sait ce qu'ils ont vécu avec mon père et Ferrari, tout ça est assez incroyable. Je suis désormais en mesure de vivre leur passion, je fais le même sport, donc je comprends vraiment ce que c'est. C'est très sympa de pouvoir parler de ça.

Comment a réagi votre famille quand elle a su que vous alliez prendre le volant sur le circuit où votre père a gagné cinq fois ?

C'est forcément particulier d'être là, de rouler devant le public. C'est très spécial, j'aurais adoré prendre la piste et rouler devant les fans. Ce sera pour une prochaine fois, j'espère.

Vos amis et votre famille sont-ils présents ici pour vous soutenir ? Vos parents vous regardent-ils à la télé ?

J'ai ma mère avec moi, elle regarde. J'imagine qu'elle aurait aimé me voir piloter, mais ce sera pour une autre fois.

Quel est votre programme pour le reste du week-end ? Allez-vous rester intégré à Alfa Romeo pour apprendre ?

En effet, je vais rester ici avec l'équipe, nous allons passer en revue les réunions et les procédures pour que je me fasse une idée de comment se passent les choses avec les pilotes titulaires. Je suis convaincu que cela va être très précieux pour moi, ce sont des informations précieuses, et j'attends ça avec beaucoup d'impatience.

