Mick Schumacher avec un casque spécial en hommage à son père

Ce mercredi, l'on célébrait les 30 ans du premier départ en Formule 1 de Michael Schumacher à l'occasion du Grand Prix de Belgique 1991, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le tracé ardennais accueille la manche de reprise de la saison 2021, avec Mick Schumacher, le fils du septuple Champion du monde, parmi les pilotes.

Forcément, les yeux sont braqués sur le pilote Haas dont la carrière a toujours été liée à son héritage familial. D'autant plus que son parcours personnel, avec un titre en F2 suivi l'année suivante d'une arrivée en F1, même si ça n'a pas été dans le même contexte et les mêmes conditions, résonne avec celui de Michael.

Mick Schumacher a décidé de rendre hommage aux débuts de son père en arborant à Spa un casque aux couleurs du tout premier heaume porté par son père lors du GP de Belgique 1991.

Schumacher a déclaré jeudi que Spa était un circuit spécial pour lui en raison de ses liens avec son père, mais aussi en raison de ses propres succès sur le circuit dans les catégories juniors. "Non seulement en raison de l'histoire de mon père, mais aussi parce que j'ai eu quelques bonnes courses ici", a-t-il indiqué.

"[J'ai réalisé] ma première pole position et [remporté] ma première victoire en 2018 ici en F3, pour ce qui est ensuite devenu une série de plusieurs victoires, donc assurément oui, c'est un circuit que j'apprécie beaucoup. J'aime revenir ici. C'est proche de chez nous. Beaucoup de fans viennent ici et des gens qui me soutiennent depuis de nombreuses années maintenant, donc c'est un endroit génial."

L'Allemand n'est pas le seul à porter un casque spécial puisque Yuki Tsunoda dispose d'une protection en hommage à Anthoine Hubert, qui a perdu la vie lors de la manche de F2 sur le tracé belge en 2019.