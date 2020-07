Ferrari : "Trop tôt pour décider" si Mick Schumacher ira en F1

Auteur d'un début de saison compliqué en Autriche, Mick Schumacher a bien redressé la situation le week-end dernier à Budapest, décrochant deux podiums avec une troisième place aussi bien en Course Principale qu'en Course Sprint. Ces bons résultats lui ont permis de se replacer à la quatrième place du championnat de F2, où il accuse toutefois un retard de 42 points sur le leader Robert Shwartzman.

Membre de la Ferrari Driver Academy, le fils de Michael Schumacher est scruté de près et son avenir pourrait passer par un baquet chez Alfa Romeo, où la Scuderia peut placer un pilote de son choix. Il faudrait pour cela qu'il s'assure d'avoir la Super Licence, ce qui ne sera possible qu'avec une sixième place finale au championnat de F2. Mais surtout, il doit encore convaincre du côté de Maranello.

"Je pense que Mick fait bien les choses, il fait beaucoup mieux que l'an dernier", explique Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari. "C'était important pour lui dans sa deuxième année de F2, et il montre qu'il fait des progrès. Je pense qu'il progresse depuis le début de la saison. Il a connu quelques situations malchanceuses, mais si l'on prend ses résultats en Hongrie, il a bien fait les choses. Mick progresse et c'est important."

"Pour l'année prochaine, je crois qu'il est vraiment trop tôt pour décider. Nous sommes vraiment clairs et justes avec lui : sa performance d'ensemble au championnat sera importante. Il sera donc dans un baquet de F1 lorsque nous penserons qu'il a fait suffisamment de progrès. Il doit simplement continuer comme il le fait, et nous déciderons plus tard dans la saison."

L'an passé, pour sa première campagne en F2 avec Prema, Mick Schumacher avait terminé 12e du championnat, enregistrant un succès en Course Sprint. Le pilote allemand reste pleinement concentré sur ce qu'il doit faire à court terme.

"Je veux être parmi les meilleurs pilotes, me battre pour de bonnes positions", souligne-t-il. "Mon principal objectif est de m'améliorer en tant que pilote de course afin de devenir le pilote complet que je cherche à être. Je veux progresser sur le plan humain, pour devenir plus mature et me lier à l'équipe d'une manière qu'aucun autre pilote ne peut faire."