Mick Schumacher au volant de la Jordan 191 de son père

Le 25 août 1991, sur le circuit de Spa-Francorchamps, un certain Michael Schumacher débutait en Formule 1 au volant de la Jordan 191. Qualifié septième, l'Allemand n'avait pas vu la fin du premier tour en raison d'un problème d'embrayage.

L'année 2021 marquera donc, dans un peu plus d'un mois, les 30 ans des débuts en discipline reine de celui qui a longtemps eu le palmarès le plus garni de la F1, avec sept titres mondiaux remportés (chez Benetton en 1994 et 1995, chez Ferrari en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004), 91 victoires et 68 pole positions. Fortement diminué depuis son accident de ski de la fin 2013, le "Baron Rouge" est évidemment dans les esprits en dépit d'une communication discrète de la part de son entourage.

Ce mercredi, Mick Schumacher a été convié par la chaîne Sky Sports à Silverstone (où il est par ailleurs présent pour des essais de pneus Pirelli lors desquels il roulera ce mercredi) pour un roulage très spécial au volant de la Jordan 191, dans le cadre d'une séquence qui sera diffusée outre-Manche plus tard dans la saison, au moment du GP de Belgique, programmé à Spa du 27 au 29 août prochain. L'occasion d'un avant-goût par le biais de quelques photos publiées par Haas, l'écurie dans laquelle court le Champion en titre de la F2.