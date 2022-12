Mick Schumacher devient pilote de réserve Mercedes

Même s'il ne sera pas sur la grille en 2023, on continuera de voir Mick Schumacher dans le paddock. Le pilote allemand, qui a disputé deux saisons chez Haas entre 2021 et 2022, a trouvé un accord avec Mercedes. L'équipe dans laquelle son père a roulé quelques années auparavant était intéressée par son profil et lui a proposé un contrat de pilote de réserve, qui a été accepté.

"Je suis ravi de faire partie de l'équipe Mercedes en tant que pilote de réserve pour 2023 et je m'engage à donner le maximum pour contribuer à leur performance dans cet environnement très compétitif et professionnel", a déclaré Schumacher. "Je vois ça comme un nouveau départ et je suis tout simplement enthousiaste et reconnaissant envers Toto et toutes les personnes impliquées pour m'avoir fait confiance. La F1 est un monde fascinant et nous ne cesseons jamais d'apprendre, donc j'ai hâte d'absorber plus de connaissances et de mettre tous mes efforts au profit de l'équipe Mercedes."

Le directeur Toto Wolff a ajouté : "Mick est un jeune pilote talentueux et nous sommes ravis de le voir rejoindre l'équipe. C'est un travailleur acharné, qui a une approche calme et méthodique et a encore envie d'apprendre et de s'améliorer en tant que pilote. Ce sont toutes des qualités importantes et nous sommes ravis qu'il nous aide à développer la W14. Nous savons également qu'avec deux ans d'expérience en Formule 1 à son actif, il sera prêt à sauter dans la voiture pour remplacer au pied levé Lewis ou George, si le besoin s'en fait sentir."

Mick Schumacher signe son contrat en compagnie de Toto Wolff, Team Principal et PDG de Mercedes F1

Schumacher quitte Ferrari

Assez logiquement, les chemins de Mick Schumacher et Ferrari se sont séparés. Comme l'a révélé Motorsport.com plus tôt dans l'année, le pilote et l'équipe ont décidé de mettre fin à leur collaboration.

"La Scuderia Ferrari et Mick Schumacher ont décidé d'un commun accord de ne pas prolonger leur collaboration, après avoir travaillé ensemble pendant quatre ans, Mick ayant fait partie de la Ferrari Driver Academy", peut-on lire dans un communiqué publié ce jeudi par la marque. "La Scuderia Ferrari remercie Mick pour ces quatre années et les nombreux kilomètres parcourus ensemble, et lui souhaite le meilleur pour l'avenir."

Ayant rejoint Maranello à travers la Ferrari Driver Academy en 2019, au soir de son titre dans le Championnat d'Europe de Formule 3, Schumacher avait passé ses deux années en Formule 2 dans l'équipe Prema, avec le soutien du Cheval cabré, tout en faisant ses premiers pas au volant d'une Formule 1. Sacré dans l'antichambre en 2020, Schumacher avait pu rejoindre la catégorie reine en signant un contrat avec Haas, motorisé par Ferrari.

Ce lien avec l'écurie italienne s'était même renforcé cette saison, puisque Schumacher avait pris du galon en devenant pilote de réserve à Maranello, néanmoins la suite de l'année a été plus difficile pour l'Allemand, qui a à la fois perdu la confiance de ses patrons chez Haas et disparu des plans de la Scuderia pour les prochaines saisons.

