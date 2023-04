Mick Schumacher fait le point sur son intégration chez Mercedes

Ayant perdu son baquet chez Haas F1 Team après plusieurs accidents majeurs en 2022, Mick Schumacher a pris du recul pour la saison 2023. Le fils du septuple Champion du monde Michael Schumacher passe l'année chez Mercedes en tant que pilote de réserve de luxe compte tenu de son expérience au volant des F1 nouvelle génération, avec un rôle majeur sur le simulateur.

Forcément, par rapport à la petite structure américaine, c'est le jour et la nuit. Schumacher continue d'apprivoiser son nouvel environnement, et se réjouit de cette expérience positive dans une chronique publiée sur le site de son écurie : "Depuis que j'ai rejoint Mercedes, je m'intègre très bien. Tout le monde est super ouvert avec moi, et je me suis senti bienvenu dès l'instant où je suis entré dans l'usine à Brackley. J'y ai passé beaucoup de temps lors de ces premiers mois. Ce sont des infrastructures très impressionnantes."

"Je suis encore en train de m'habituer au niveau de préparation que l'on voit ici, et j'essaie d'emmagasiner autant d'informations que possible. Il reste plein de gens que je n'ai pas encore rencontrés, mais j'ai pris du plaisir à faire connaissance avec autant de collègues que possible."

"Ma priorité jusqu'à présent a été de travailler dans le simulateur. Parce que j'ai déjà couru en Grand Prix sous cette nouvelle réglementation, je comprends bien comment piloter ces monoplaces. Cela m'a aidé dans mon rôle jusqu'à présent, et j'espère que cela représente une valeur ajoutée pour l'équipe. Je souhaite être une paire d'yeux et une ressource supplémentaire pour contribuer au programme de développement au fil de l'année."

Mick Schumacher avec les fans à Melbourne

"L'équipe du simulateur a été super gentille avec moi, et c'est génial de travailler avec elle. C'est impressionnant de rouler sur ce simulateur car il est extrêmement avancé technologiquement, et j'insiste pour en faire davantage ! Je ne veux pas me contenter de rester sur la touche, je veux aider partout où je le peux. Bien sûr, ce n'est pas comme en vrai, et j'adorerais piloter la W14 !"

Schumacher est également enthousiasmé par le fait de collaborer avec l'autre septuple Champion du monde qu'est Lewis Hamilton et un jeune loup très prometteur en George Russell. "C'est également fascinant de travailler avec Lewis et George. C'est une période intéressante pour moi car j'ai l'opportunité d'observer et travailler avec deux pilotes fantastiques, ce qui n'est pas toujours possible. J'ai beaucoup appris sur ce qui est important dans l'approche d'un week-end de course ; j'ai l'impression d'avoir déjà acquis énormément de connaissances. Je ne pensais pas apprendre et en profiter autant, si tôt dans mon rôle."

L'Allemand été aperçu aux côtés du directeur d'équipe Toto Wolff dans le garage Mercedes en ce début de saison, et il prête une oreille attentive à toutes les discussions. "En tant que pilote, d'habitude, on n'entend pas ce qui se passe entre tous les ingénieurs quand on est en piste, alors c'est extrêmement intéressant d'écouter pendant les séances. Ça m'a grandement surpris lors du Grand Prix d'ouverture à Bahreïn, je ne m'attendais pas à autant d'échanges. On ne sait pas ce qu'on manque avant de le vivre."

"Ce que j'apprécie vraiment dans le travail avec ces ingénieurs est qu'ils m'écoutent sincèrement et que mon opinion compte, et ce qui est unique du côté émotionnel, c'est que beaucoup de personnes qui travaillent actuellement pour l'écurie étaient déjà là quand mon père était pilote." Michael Schumacher avait couru chez Mercedes de 2010 à 2012, avec un meilleur temps en qualifications et un podium à la clé.

