Mieux que prévu pour Gasly, grosse frustration pour Ocon

Fortunes diverses pour les pilotes Alpine en qualifications à Mexico, mais une certitude : ni Pierre Gasly ni Esteban Ocon ne sont parvenus à atteindre la Q3. Onzième sur la grille de départ, le premier affichait clairement une mine plus réjouie que son voisin de garage à l'issue de l'exercice du tour rapide, estimant qu'il n'était pas possible de tirer davantage de l'A523 sur le circuit des Frères Rodriguez.

"Dans l'ensemble, franchement, je suis satisfait", assure ainsi Pierre Gasly au micro de Canal+. "On a vu que l'on était un peu nulle part depuis le début du week-end. C'était un peu compliqué sur cette piste. On savait que ce serait assez dur de sortir de Q1, et au final on arrive 11e, à pas grand-chose de la Q3, donc je suis vraiment satisfait. Je pense que l'on a fait le maximum avec la voiture que l'on a. Après, c'est très clairement compliqué pour nous sur ce tracé."

Le Français s'attend dimanche à "une course très longue" qu'il va aborder avec pas mal d'incertitudes. "On n'a pas vraiment de données sur la dégradation des pneus, et on a vu qu'il y a pas mal de stratégies différentes selon les équipes", assure-t-il avant de se concentrer en premier lieu sur la nécessité de réussir son envol.

"Je suis satisfait de partir pas très loin des points", souligne-t-il. "Il faudra prendre un bon départ, tenir le plus longtemps possible. On a réussi à aller chercher mieux que ce que l'on pensait, là-dessus c'est positif, mais l'année prochaine il va falloir revenir avec une voiture plus performante."

"Difficile à avaler" pour Ocon

Esteban Ocon a été éliminé dès la Q1 à Mexico.

Pour Esteban Ocon, en revanche, peu de positif à trouver dans cette séance de qualifications, dont il a été éliminé dès la Q1. Il s'élancera 15e sur la grille de départ avec malgré tout le top 10 encore dans le viseur, mais le pilote tricolore est surtout agacé par la manière dont les événements ne tournent pas en sa faveur depuis un petit moment.

"Un samedi frustrant, clairement", déplore-t-il au micro de Canal+. "On a essayé d'être plus agressifs en ne mettant que deux trains de pneus. Malheureusement, sur le deuxième train il y a eu beaucoup de trafic : on a attendu au moins pendant une minute en sortie de pitlane ; il y a eu un drapeau jaune donc tout le monde a commencé à ralentir, donc je me suis chopé le trafic dans le deuxième secteur. On ne passe parce que l'on n'a pas de marge, tout simplement. Quand on n'arrive pas à aligner un tour correctement, on ne passe pas."

"On est toujours à côté de ce qu'il faut faire récemment, ça fait trois ou quatre courses... Ça commence à être difficile à avaler mais il faut que l'on se concentre, que l'on continue à faire le meilleur job que l'on peut, et j'espère que la chance tournera. On va tout faire pour remonter dans les points. Ce n'est pas fini. Et c'est demain que ça compte."