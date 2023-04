Le milliardaire Calvin Lo prêt à soutenir un projet d'écurie F1

Le milliardaire hongkongais Calvin Lo s'est ouvertement dit prêt à soutenir financièrement l'une des écuries candidates à un engagement en Formule 1. Son nom a déjà été cité l'année dernière pour devenir un investisseur important dans la discipline mais il était resté très discret quant à ses intentions, sans que l'on sache s'il envisageait de soutenir une équipe existante ou un nouveau projet. La deuxième option semble aujourd'hui avoir fait consensus.

Au début du mois de février, la FIA a officiellement lancé un appel à candidatures, dont la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 avril prochain. Toutefois, cette échéance "peut être légèrement décalée pour des raisons administratives", a récemment précisé l'instance internationale.

PDG de la compagnie d'assurances RE Lee International, Calvin Lo est aujourd'hui déjà partiellement impliqué en Formule 1 puisqu'il a participé en 2020 au rachat de l'écurie Williams par Dorilton Capital, sans jamais préciser l'étendue de son investissement. "Je peux dire qu'il y a des participations par le biais des sociétés d'investissement pour co-investir dans cette écurie", a-t-il simplement indiqué à Reuters. "Je pense que c'est le maximum que je puisse dire, surtout maintenant que nous sommes peut-être en train de nous porter candidats pour une nouvelle écurie en 2026."

L'agence de presse fait savoir que Calvin Lo a exclu tout investissement dans les projets menés par l'alliance Andretti-Cadillac et par Hitech GP, ce qui fait du dossier Panthera Team Asia la piste la plus crédible. "La partie financière, croyez-le ou non, n'est en fait pas le plus gros problème pour moi", ajoute le milliardaire. "Il s'agit en fait de réunir toute l'expertise, les mécaniciens, l'équipe dans son ensemble, pour ne faire qu'un. Actuellement, quelques opportunités se présentent et nous discutons très sérieusement avec quelques équipes. J'attends, je regarde les rapports, j'analyse les chiffres et je m'assure que tout aille bien à long terme."

Parmi les écuries avec lesquelles Calvin Lo discute, une a déjà soumis sa candidature auprès de la FIA tandis que l'autre travaille toujours en coulisses avant de franchir cette étape. Ses ambitions sont quoi qu'il en soit aujourd'hui un peu plus affichées, alors qu'il estime que la Formule 1 s'est jusqu'à présent "trop concentrée sur les États-Unis".

"Je pense qu'il y a beaucoup plus d'acteurs et d'investisseurs asiatiques qui veulent se lancer dans ce sport, plus que nous ne pourrions l'imaginer", assure-t-il. "J'ai la chance de connaître un grand nombre d'entre eux, et ils ont exprimé leur intérêt pour s'impliquer. Il faut donc créer un consortium et mettre en commun les ressources. J'aimerais que la F1 s'implique davantage en Asie, qu'il y ait plus de talents asiatiques, pas seulement des pilotes mais aussi des gens de l'ombre."