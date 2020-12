Mission accomplie pour Bottas, "content que cela ait suffi"

Valtteri Bottas a signé une pole position faisant certainement office de grand soulagement, samedi, sur le tracé de Sakhir, en faisant pointer sa Mercedes vingt-six millièmes de seconde devant celle de son équipier George Russell, qui découvre ce week-end sa machine en conditions de Grand Prix alors qu'il chausse l'importante responsabilité de remplacer un Lewis Hamilton positif au COVID-19.

Le pilote Finlandais signe ainsi une pole position bienvenue dans sa quête de victoire et de maintien derrière lui d'un jeune équipier britannique fort coté disposant d'une merveilleuse occasion de se mettre en valeur et donner un bel élan à sa carrière, et pouvant représenter une menace directe pour son volant. Car même si Mercedes ne veut en faire une confrontation directe entre les deux hommes, ce Grand Prix de Sakhir prend en tous points l'allure d'un âpre duel entre ceux qui savent la vie chez Mercedes très prisée.

"Il est certain que c'est une situation différente d'avoir un nouvel équipier mais au final, je souhaite juste dire que je voulais simplement me concentrer sur moi-même et ne pas dépenser d'énergie où que ce soit d'autre. Donc oui, je pense que je suis parvenu à le faire. Je pense que du point de vue de la stratégie, nous sommes extrêmement bien placés en tant qu'équipe et c'est bon de voir George sceller aussi la première ligne. C'est bon d'être en pole et j'en suis heureux, mais ce ne furent pas mes meilleures qualifications. Mais je suis content que cela ait suffi !", a-t-il soufflé après la séance.

En se permettant de prendre le départ depuis la première position de la grille, Bottas a également rempli le second objectif, consistant à ne pas laisser Max Verstappen, troisième au championnat du monde des pilotes, venir mettre trop sérieusement en péril sa propre place de dauphin au général.

Comme Russell, Bottas a bénéficié d'une stratégie de Q3 inhabituelle de la part de Mercedes, qui a pu profiter du court tracé de Bahreïn pour lancer ses pilotes par trois fois à l'assaut du chrono dans les ultimes minutes de la séance de qualifications. Un assaut possible grâce à l'économie d'enveloppes pneumatiques tendres pendant la Q2, lors de laquelle les deux pilotes se sont qualifiés dans le top 10 avec les pneus mediums, contrairement à l'ensemble de leurs rivaux.

Pour la course, en revanche, "c'est encore un peu l'inconnue sur comment ce sera", estime le poleman. "J'ai trouvé que ça n'était pas si simple de suivre d'autres voitures et je suis donc vraiment satisfait d'être en pole et de partir de là. Espérons que nous assisterons à une course fun. C'est un peu une piste à la Mickey Mouse d'une certaine façon, assez bosselée et sinueuse. On verra demain."

