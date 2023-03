En "mode gestion", Alpine signe un double top 10

Et de deux Alpine dans les points ! L'A523 n'est pas au niveau des monoplaces des top teams, mais elle continue d'engranger de bons résultats. Après la remontée de Pierre Gasly à Bahreïn, de la dernière à la neuvième place, le pilote rouennais a signé un résultat identique au Grand Prix d'Arabie saoudite depuis ce même neuvième emplacement sur la grille de départ.

Son coéquipier Esteban Ocon, pour sa part, occupait une prometteuse sixième position avant l'extinction des feux et s'est finalement classé huitième. L'Ébroïcien était impuissant face aux Red Bull, Aston Martin, Mercedes et Ferrari, mais Alpine est quand même nettement devant ses rivaux directs. Sous le drapeau à damier, Ocon était à dix secondes de la Ferrari de Charles Leclerc, tandis que Gasly comptait dix secondes de marge sur la Haas de Kevin Magnussen.

"C'était le maximum qu'on pouvait faire, je pense", estime Ocon au micro de Canal+. "On était en mode gestion derrière, parce que devant c'était trop vite, derrière on s'en allait quand même. On était un peu tout seuls, moi et Pierre, pendant cette course, c'était un peu triste."

"On pensait qu'au début, les Ferrari, on aurait pu les accrocher sur le premier relais. On arrivait à tenir un petit peu, sur le deuxième relais aussi, au tout début, on arrivait à tenir le rythme. Après, elles se sont envolées devant. Il n'y a pas beaucoup plus qu'on aurait pu faire, je pense que le maximum a été fait aujourd'hui. À nous de travailler et de combler cet écart pour le futur."

Gasly a d'ailleurs survécu à une touchette avec Oscar Piastri au premier tour, laquelle a endommagé l'aileron avant de l'Australien. "Au départ il fallait être agressif, essayer de passer la McLaren le plus rapidement possible", explique l'intéressé auprès de la chaîne française. "Après, je pense qu'on fait une course solide, on finit là où on doit finir avec les deux voitures. Deuxième course dans les points."

"On continue à s'adapter à cette nouvelle voiture. Je pense qu'il y a plein de positif sur le week-end. Je me sens de plus en plus à l'aise avec la voiture. Il y a des choses à améliorer, il y a encore du travail. Dans l'ensemble, en termes de performance, on aimerait bien pouvoir se rapprocher des voitures devant, mais je pense que pour l'instant, c'est là où on est."

En somme, le discours des pilotes Alpine est bien plus positif qu'après les qualifications, lorsqu'Esteban Ocon déplorait une voiture qui "bouge dans tous les sens" tandis que Pierre Gasly avait vécu "un cauchemar".