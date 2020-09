Modes moteur : Mercedes était prêt depuis longtemps

Mercedes a frappé fort en qualifications samedi à Monza, pas tant en s'octroyant une nouvelle fois les deux premières places sur la grille de départ, mais en écrasant la concurrence alors que certains attendaient beaucoup – et sans doute trop – de l'interdiction des modes moteur. Le changement de réglementation décidé par la FIA le mois dernier est entré en vigueur ce week-end pour le Grand Prix d'Italie, mais il n'a pas changé la donne, même si le temple de la vitesse demeure un tracé atypique qui peut fausser en partie la lecture des performances. Toujours est-il que l'écurie allemande n'a pas fait dans la demi-mesure, collant pas moins de huit dixièmes au tour au troisième sur la grille de départ, à savoir Carlos Sainz sur sa McLaren. Le tout sans chercher à prendre l'aspiration des concurrents !

Devant une mesure interprétée comme une volonté de freiner la domination de Mercedes, la firme à l'Étoile a donné sa réponse en piste. Et ce n'est peut-être pas terminé, puisque Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont convaincus depuis plusieurs jours déjà que la suppression des différents modes moteur donnera encore plus l'avantage à leur monoplace en course. Dans une écurie où rien n'est laissé au hasard, on avait en fait devancé depuis longtemps ce serrage de vis de la FIA...

"La manière dont nous opérons est faite pour extraire la performance, et être capable de s'adapter, un peu comme une théorie de Darwin, afin de se confronter à chaque situation qui pourrait survenir", explique un Toto Wolff qui n'a pas caché sa jubilation devant la performance de son écurie en qualifications. "Lorsque le lobby contre notre mode qualifs s'est accentué et est devenu très clair, et bien avant que la directive technique ne s'ajoute à la réglementation, nous avons basculé notre développement vers cette situation."

"Aujourd'hui [samedi], nous avons vu pour la première fois à quel point le niveau de performance avait changé entre les équipes, et certaines conclusions sont intéressantes. Je crois que ceux qui ont milité le plus [pour l'interdiction des modes moteurs] sont peut-être ceux qui n'ont pas affiché une performance géniale. Le plus gros avantage sur lequel nous nous sommes concentrés, c'est le temps de course, et ce sera pour demain [dimanche]. Mais on ne fait pas l'éloge du lendemain dès la veille. Nous repoussons les frontières, et nous avons donc vécu un excellent samedi, je suis ravi pour l'équipe. Maintenant, nous devons bien faire ce dimanche."

Dans le clan Mercedes, on est ostensiblement content de son coup, et ce ne sont pas Valtteri Bottas ni Lewis Hamilton qui diront le contraire. En conférence de presse après les qualifications, l'un s'est montré piquant envers Red Bull Racing, l'autre taquin sur toute cette histoire des modes moteur. La réalité, c'est que Mercedes a tout fait pour disposer d'un mode moteur unique qui soit très performant, et la promesse semble tenue.

"Nous savions que ça allait arriver, et une fois que nous le savions, nous nous sommes dit : 'OK, utilisons cela comme une opportunité'", précise Toto Wolff. "Nous avons une formidable organisation, et la mentalité à Brixworth [le département moteur de Mercedes] était géniale. Ils se sont dit qu'ils allaient trouver un mode costaud pour les qualifications et toute la course. Globalement, nous avons perdu très peu de performance en qualifications, mais nous en avons gagné beaucoup en course. Nous pouvons utiliser le moteur à un niveau bien plus élevé en course. Nous ne pouvons faire cela qu'après avoir énormément cherché et travaillé au banc d'essai. Jusqu'ici tout va bien. Nous allons voir comment ça va se passer lors des prochaines séances."