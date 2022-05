Y a-t-il la moindre chance que Mercedes joue le titre en 2022 ?

Mercedes a beau avoir remporté les huit derniers championnats des constructeurs en date, il paraît peu probable que la série continue en 2022, y compris quant à un retour au sommet chez les pilotes. La W13 manque de rythme, notamment en raison d'un marsouinage chronique ; en conséquence, George Russell accuse déjà 37 points de déficit sur le leader Charles Leclerc au classement général, tandis que Mercedes a 47 longueurs de retard sur Ferrari.

"Il est évident que ce changement de réglementation n'a pas été super pour Mercedes et pour Lewis [Hamilton]", déclare David Coulthard à Motorsport.com lors d'un événement de charité organisé par IWC Schaffhausen au club de golf de Miami Beach. "Et George Russell a dû penser qu'il signait pour piloter une voiture victorieuse, et là, on n'y est pas tout à fait. Mais ils ont les ressources et la matière grise nécessaires. Ils vont développer ce package."

"Je suis sûr qu'ils ne sont pas en lice dans ce championnat. Je pense qu'il est déjà clair que même s'ils parviennent à redresser la barre, il est peu probable – c'est ce que montrerait l'Histoire – qu'ils fassent un pas en avant suffisant pour revenir dans cette course au titre."

Qu'en dit l'Histoire, justement ? Est-il arrivé qu'une écurie ayant fini les quatre premiers Grands Prix de la saison hors du top 2 parvienne à jouer le titre ? Pas vraiment. En 2013, Mercedes n'était que quatrième à ce stade de la saison, avec 64 points – moins que cette année – et était remonté à la deuxième place, mais loin, très loin de Red Bull.

Un exemple bien connu implique également Lewis Hamilton : il s'agit de la campagne 2009, où McLaren avait mal négocié le tournant de la nouvelle réglementation technique. Hamilton et son coéquipier Heikki Kovalainen avaient passé la première moitié de saison en fond de grille, marquant seulement 14 points à eux deux, avant que le Britannique ne reçoive des évolutions qui ont propulsé sa monoplace aux avant-postes en Allemagne, le Finlandais en disposant à son tour en Hongrie. Grâce à deux victoires de Hamilton, McLaren a inscrit 57 unités lors des huit derniers Grands Prix de l'année… mais même sur cette période seulement, cela restait moins que Red Bull et Brawn.

Lewis Hamilton a remporté sa première victoire de la saison 2009 en Hongrie

Remontons désormais à 1991, où les pilotes Williams, Nigel Mansell et Riccardo Patrese, n'avaient que six points chacun après le Grand Prix de Monaco, mais c'était largement dû aux circonstances, puisqu'ils avaient chacun une deuxième place et trois abandons à leur actif. La Williams FW14 était une excellente monoplace, et Mansell n'était malgré tout pas parvenu à combler son déficit sur Ayrton Senna.

Finalement, l'exemple le plus récent pouvant donner du baume au cœur à Mercedes est celui de Renault en 1981 : après n'avoir marqué que quatre points lors des sept premiers Grands Prix, Alain Prost en avait engrangé 39 lors des huit derniers, avec trois victoires notamment ; il avait ainsi échoué à seulement sept longueurs du titre. Mais c'était dû à la conception d'un modèle complètement différent, la Renault RE30 ayant remplacé la RE20B… La donne était similaire lorsque quatre victoires en cinq Grands Prix ont propulsé Alan Jones aux avant-postes en 1979 grâce à la nouvelle Williams FW07 – et encore, en l'occurrence, son retard sur Jody Scheckter était irrattrapable.

Mercedes n'aura pas le luxe de repartir d'une feuille blanche en concevant un nouveau modèle, en particulier compte tenu du plafond budgétaire et du handicap aérodynamique. De quoi en mettre un coup à la motivation du septuple Champion du monde, déjà âgé de 37 ans ? "Lewis me semble être ouvert d'esprit", assure Coulthard. "Il a un contrat pour l'an prochain, va tenir le coup et voir à quel niveau ils se situeront l'an prochain."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi