Monaco : le GP se prépare tant qu'il n'est pas annulé ou reporté

Malgré la mise en place de restrictions en raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement de Monaco a autorisé la poursuite des travaux de préparation du Grand Prix, si jamais celui-ci peut se tenir le 24 mai prochain. Les projets soutenus par la principauté sont suspendus mais une exception a été faite pour le chantier qui se tient actuellement sur le quai des États-Unis, soit de la Nouvelle chicane au Tabac.

"À ce stade, il est envisagé qu’une seule opération sous maîtrise d’ouvrage publique déroge à cette règle générale : le chantier du quai des États-Unis", confirme Marie-Pierre Gramaglia, conseillère du gouvernement monégasque pour l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme. "Ce chantier doit continuer tant que la décision de reporter ou d’annuler le Grand Prix de Formule 1 n’aura pas été prise car il conditionne la possibilité que celui-ci se tienne dans de bonnes conditions."

Le 14 mars dernier, Monaco a mis en place des mesures restrictives similaires à celles instaurées en France pour freiner la propagation du nouveau coronavirus : fermeture des cafés, des bars, des restaurants, des boîtes de nuit et des cinémas jusqu'à nouvel ordre. Chaque déplacement doit par ailleurs être justifié par une attestation.

Dans l'incertitude actuelle, les dirigeants de la Formule 1 travaillent sur un calendrier alternatif pour la saison 2020 et attendent également d'y voir clair pour identifier la date à laquelle il sera possible de lancer la compétition. Dans son dernier communiqué, la catégorie reine a évoqué la "fin du mois de mai", néanmoins il apparaît plus probable que le premier rendez-vous qui puisse se tenir de manière réaliste soit celui du Grand Prix d'Azerbaïdjan, le 7 juin à Bakou.

Pour Monaco, le doute est un ennemi encore plus redoutable compte tenu du temps nécessaire à la construction du circuit entièrement urbain. Lundi dernier, l'Automobile Club de Monaco a annoncé la fermeture de ses bureaux tout en insistant sur un point : "En ce qui concerne le déroulement des Grands Prix de Monaco Historique (8 au 10 mai 2020) et de Formule 1 (21 au 24 mai 2020), comme cela a été mentionné par communiqué officiel le 12 mars, les deux épreuves sont maintenues."

Les sources internes au paddock demeurent toutefois sceptiques quant au maintien de l'épreuve monégasque, mais également vis-à-vis d'un éventuel report. Le Grand Prix de Monaco est en effet le seul du calendrier qui ne verse pas de droits d'accueil pour recevoir la Formule 1, ce qui de facto le fera passer au second plan lorsque le moment viendra de faire des choix entre certaines courses pour établir le calendrier alternatif. Ce dernier doit par ailleurs faire l'objet de discussions ce jeudi lors d'une conférence téléphonique entre les directeurs d'équipe, le PDG de la Formule 1 Chase Carey, le directeur général Ross Brawn et le président de la FIA, Jean Todt.

Avec Adam Cooper