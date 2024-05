Le programme du GP de Monaco F1 2024

Le Grand Prix de Monaco est la huitième manche de la saison 2024 de Formule 1, dans l'écrin historique de la Principauté. Ce sera la 70e fois que la piste accueillera une manche du Championnat du monde.

Horaires et programme TV du GP de Monaco 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end.

DATE SÉANCE HORAIRES (EN FRANCE) CHAÎNE TV (EN FRANCE) Vendredi 24 mai Essais Libres 1 13h30 - 14h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 17h00 - 18h00 Canal+ Sport Samedi 25 mai Essais Libres 3 12h30 - 13h30 Canal+ Sport Qualifications 16h00 - 17h00 Canal+ Dimanche 26 mai Course 15h00 Canal+

Infos et palmarès du GP de Monaco F1

Tracé emblématique du calendrier du Championnat du monde de F1, Monaco a accueilli la discipline reine dès 1950, avant d'y revenir en 1955. La Principauté a ensuite été le théâtre du GP de Monaco sans discontinuer jusqu'en 2019. En 2020, l'épreuve n'a pas lieu, pour la première fois depuis 1954, en raison de la pandémie de COVID-19.

L'édition 1996 du GP de Monaco avait vu 3 pilotes seulement à l'arrivée, dont le vainqueur Olivier Panis (Ligier).

Longue de 3,337 km et composée de 19 virages, la piste de Monte-Carlo est sans nul doute la plus prestigieuse de la Formule 1. Elle est aussi l'une des plus piégeuses puisque la course est disputée entre les fameux rails qui longent l'étroit tracé où s'enchainent les virages tous plus célèbres les uns que les autres. C'est évidemment un circuit qui privilégie le très fort appui et dégrade peu les pneus.

En course, il faut boucler 78 tours, pour une distance totale de 260,286 km (c'est le seul circuit où la distance de 305 km n'est pas atteinte).

Les records F1 du circuit de Monaco

Record de la pole Lewis Hamilton Mercedes 1'10"166 (moy. : 171,211 km/h) 2019 Meilleur tour en course Lewis Hamilton Mercedes 1'12"909

(moy. : 164,770 km/h) 2021

Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Monaco F1

Année Pole position Victoire 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022

Charles Leclerc Sergio Pérez 2021

Charles Leclerc Max Verstappen 2019 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2018 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo 2017 Kimi Räikkönen Sebastian Vettel 2016 Daniel Ricciardo Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Nico Rosberg 2014 Nico Rosberg Nico Rosberg 2013 Nico Rosberg Nico Rosberg

Météo à Monaco

La journée de vendredi s'annonce plutôt nuageuse en Principauté mais c'est le samedi qui devrait être agité, avec de la pluie annoncée en matinée et un risque d'orage durant l'après-midi pour les qualifications. Le soleil devrait en revanche être de la partie pour la course du dimanche, avec des températures alignées avec celles des deux journées précédentes (21°C au plus fort de la journée).

Course suivante : Grand Prix du Canada (7-9 juin)

