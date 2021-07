Montoya : Verstappen n'a pas laissé assez de place à Hamilton

Consultant pour Motorsport.tv et invité de la toute première émission du nouveau show de notre plateforme animée par Will Buxton, "This Week with Will Buxton", Juan Pablo Montoya s'est penché en détail sur l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le Colombien, ancien pilote pour Williams et McLaren en F1, estime pour sa part qu'il s'agit d'un incident de course, dans la mesure où, à son avis, les torts sont partagés sur la situation qui a conduit à l'incident.

"Pour être honnête, personnellement, je pense que c'était plus un incident de course qu'autre chose", a-t-il déclaré sur l'antenne de Motorsport.tv. "Lewis a un peu raté la corde, mais plus que ça, je pense que quand il a levé le pied et tourné, il a essayé de tourner avec pas mal de vitesse, la voiture a sous-viré et est partie large. Et je ne pense pas que Max lui ait laissé assez de place."

Si les commissaires de course du Grand Prix de Grande-Bretagne ont avant tout tenu compte du fait que Hamilton avait manqué la corde pour le juger "principalement" responsable de l'accrochage et lui infliger 10 secondes de pénalité, Montoya estime que la façon dont Verstappen a pris le virage ne laissait pas vraiment d'échappatoire. "Max a tourné assez brusquement, puis a fait une sorte de correction, et ensuite il y est retourné. Il a essayé de laisser de la place pour quelqu'un qui voulait lâcher et pas pour quelqu'un qui voulait rester là", a-t-il précisé.

"Vous savez, Max est un gars agressif", a-t-il ensuite ajouté. "Et je pense que d'habitude, c'est toujours Max qui attaque et la Mercedes qui est la plus rapide. Et cette fois-ci, je pense que tout va dans l'autre sens. Tout est inversé désormais, Max a une voiture plus rapide et Lewis... c'est génial de le voir à nouveau agressif, tenter le coup et prendre des risques. Et est-ce qu'il a essayé ? Oui. Est-ce qu'il était à hauteur ? Absolument."

"Vous savez, le moment où vous regardez la caméra embarquée et que l'on pense que Lewis lève le pied ? Il était à 100% à côté de lui. Je ne sais pas, on peut toujours dire : 'Oh oui, mais au moment du contact [Hamilton n'est plus autant à côté]...' Oui, quand ils se touchent, [car] Lewis essayait de s'en sortir, parce que Max n'a rien fait pour. Et je pense que si Max lui avait laissé un peu plus de place, il serait quand même resté en tête."