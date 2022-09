L'avenir de Monza en question après un week-end de frustrations

Ce sont au total 336 000 fans qui se sont pressés, sur les trois journées du Grand Prix d'Italie 2022, dans les coursives du circuit de Monza. Mais les infrastructures et l'organisation de l'épreuve lombarde ont parfois peiné à accompagner un tel afflux, avec de nombreuses plaintes concernant les files d'attente ou encore l'absence de certaines installations.

Une certaine frustration s'est également fait sentir au sujet du manque de vue sur la piste en raison de zones d'admission générale bondées, et de difficultés d'accès à l'eau et à la nourriture liées à la mise en place d'un système de jetons qui a entraîné d'importantes queues dans les zones de restauration.

Conscients de la situation et des problèmes, les dirigeants de l'épreuve ont promis de se pencher sur ces questions afin d'essayer d'améliorer la situation pour 2023. Dans un message sur son compte officiel, Monza a indiqué : "L'Autodromo Nazionale Monza exprime ses regrets pour ceux qui, parmi les nombreux fans qui ont afflué au dernier Grand Prix d'Italie, ont rencontré quelques désagréments."

"La structure et son personnel ont déployé tous les efforts pour créer un événement qui a dépassé tous les précédents records de fréquentation. Pour l'Autodromo Nazionale Monza, l'expérience des fans est un aspect prioritaire, et pour cette raison, une vérification rigoureuse a été entamée, avec les partenaires également, afin de déterminer et d'enquêter sur l'origine de tout problème grave et de prendre les mesures conséquentes pour que cela ne se reproduise pas à l'avenir."

Le public envahit le circuit après le GP d'Italie 2022

Alors que le calendrier F1 est devenu très attractif, la popularité de la discipline ayant connu ces dernières années un bond en avant, les responsables du championnat n'ont de cesse de rappeler que les circuits, et notamment historiques, doivent savoir accompagner ce mouvement en proposant un accueil et des services/animations de qualité afin d'espérer être maintenus sur le long terme.

Les critiques lors du GP d'Italie 2022 n'arrivent donc pas forcément à un bon moment pour Monza. Le tracé dispose d'un contrat courant jusqu'en 2025 mais le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a indiqué que des progrès étaient indispensables en termes d'infrastructure, tout en éliminant les problèmes politiques qui ont parfois rendu l'organisation de l'épreuve difficile.

"Le Grand Prix mérite de faire partie du calendrier mais, comme je l'ai déjà dit, l'histoire ne suffit plus pour assurer sa place au Championnat du monde de F1 aujourd'hui", a déclaré Domenicali aux médias italiens le week-end dernier. "Nous nous attendons à ce que l'amélioration des infrastructures que nous avons définie, tant pour les équipes que pour le public, soit réalisée."

"Le Covid a évidemment mis en avant d'autres besoins et d'autres priorités, mais maintenant il y a des projets définis qui doivent être accomplis, et le temps presse. Les travaux sont nécessaires pour la modernisation du site et pour aider les fans à vivre le Grand Prix de la meilleure façon possible."

À la question de savoir s'il y avait une possibilité que la course soit retirée du calendrier si elle n'était pas à la hauteur des attentes, Domenicali a répondu : "J'espère que non. Je ne veux même pas envisager que nous en arrivions à ce genre de mesures. Mais pour le bien d'un Grand Prix qui mérite de figurer au calendrier, nous avons désormais besoin de faits et d'un plan définitif et clair sur la date de début des travaux déjà définis. Le promoteur le sait aussi."

Avec Roberto Chinchero et Jonathan Noble