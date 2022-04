Le moteur Renault est "à moins de 10 ch" des meilleurs

L'an passé, l'écurie Alpine souffrait entre autres problèmes d'un manque de puissance. Aussi, l'usine moteur de Renault, du côté de Viry-Châtillon, s'est concentrée sur la production d'une version 2022 plus puissante de son unité de puissance, avec un passage à une philosophie de séparation du turbo et du compresseur. Et pour Otmar Szafnauer, arrivé à l'hiver à la tête de l'écurie française, il est clair que le travail effectué pour rattraper son retard a été "excellent".

"Nous estimons que nous avons fait un pas en avant sur l'unité de puissance", a-t-il expliqué. "Et nous sommes probablement à moins de 10 chevaux des meilleurs, et quelque part dans la moyenne. Je pense que Viry a fait un excellent travail. Et c'est à nous maintenant de continuer à développer la voiture."

Ce regain de forme était d'autant plus important cette saison qu'un gel de la performance moteur entre en vigueur en plusieurs temps, avec notamment des éléments déjà gelés depuis le début de la saison et d'autres, liés à la partie électrique, qui le seront en septembre.

"Cela nous permet donc de travailler plus étroitement avec notre équipe chargée de l'unité de puissance pour apporter certaines améliorations, avec des changements d'architecture sur le châssis", a ajouté Szafnauer. "D'autres choses sont encore libres pour nous. Mais [cela permet] aussi de nous concentrer désormais sur ce que nous avons pour améliorer le châssis à l'avenir également."

Toutefois, ce regain de performance, comme cela était pressenti à l'intersaison, s'est visiblement accompagné d'une fiabilité chancelante, comme l'ont prouvé les problèmes rencontrés lors des trois premiers Grands Prix. Le moteur dont disposait Fernando Alonso à Bahreïn a été renvoyé à Viry pour contrôle, mais est depuis revenu dans son stock. L'Espagnol a néanmoins perdu un V6 en Arabie saoudite, après la défaillance d'une pompe hydraulique et son abandon en course.

Fernando Alonso au volant de l'Alpine A522

"Il s'agissait juste d'un changement de précaution pour nous permettre de tester certaines choses sur le banc et les tests ont été concluants", a déclaré Szafnauer au sujet du moteur de Bahreïn. "Ce moteur sera donc utilisé à nouveau. L'autre malheureusement, [...] bien que la pompe à eau ne fasse pas partie du [moteur à combustion interne], on pourrait la changer, mais [sa défaillance] a entraîné une surchauffe du [moteur à combustion interne], donc celui-là est perdu. Mais ça va aller."

Alonso a ensuite été victime d'un accident lors des qualifications à Melbourne après qu'une chute de pression d'huile ait déclenché un mode de sécurité qui a arrêté son moteur en plein virage, mais ce dernier a également survécu et été utilisé en course. "C'était un joint torique. Il a fui, l'huile s'est échappée. Nous avons un mode de sécurité intégrée pour essayer de sauver le moteur, donc lorsqu'il y a une baisse de la pression d'huile, le mode de sécurité intervient. Et c'est ce qui s'est passé. La réparation a donc consisté en un changement de joint torique."