F1 et MotoGP remis en cause par le plan de quarantaine italien

Alors que la situation autour du coronavirus prend de plus en plus d'ampleur en Italie, le pays étant le plus touché en Europe avec plus de 200 morts et près de 6000 personnes infectées jusqu'ici, le gouvernement a pris une décision drastique pour tenter de contenir la propagation. Ce samedi soir, il a en effet été annoncé qu'un nouveau décret allait mettre en place des mesures de quarantaine draconiennes en imposant des amendes à quiconque entrerait ou quitterait un certain nombre de régions du nord de l'Italie, et notamment à Modène où Ferrari est basé.

Les zones concernées comprennent également Milan, où se situe le siège de Pirelli, ainsi que la Lombardie, d'où l'équipe officielle Yamaha opère, et la province de Pesaro et d'Urbino, où le nonuple Champion du monde moto Valentino Rossi se trouve. En revanche, Bologne ne tomberait pour le moment pas sous ces restrictions, ce qui veut dire que Ducati ne serait pas affecté, tout comme AlphaTauri dont l'usine se situe à Faenza, dans la province de Ravenne.

Il a été suggéré que des autorisations seraient accordées aux gens qui auraient de sérieuses raisons professionnelles de partir. Pour le moment, il est difficile de dire si cela concerne le personnel d'équipes de F1 ou de MotoGP.

Le MotoGP a déjà annulé sa première épreuve de la saison au Qatar après la mise en place d'une quatorzaine pour tous les voyageurs en provenance d'Italie qui touchait une grande partie du paddock. Le GP de Thaïlande, qui devait être la seconde manche, a été reporté au 4 octobre en raison de l'interdiction des grands rassemblements décidée par le pays. Un nouveau calendrier publié par Dorna Sports ce jeudi plaçait donc le GP des Amériques en manche d'ouverture le 5 avril, mais cela est également remis en question par la déclaration d'état d'urgence face au coronavirus à Austin. Hervé Poncharal, président de l'IRTA, a déclaré pour Eurosport qu'une décision sur la course texane serait prise la semaine prochaine.

La saison 2020 de F1 doit, elle, débuter le week-end prochain en Australie. Un durcissement des mesures de contrôle concernant les voyageurs en provenance d'Italie a été décidé mais pour le moment cela n'a pas été jusqu'à une restriction plus sévère. Reste à savoir si la décision prise par le gouvernement italien va changer les choses.

Selon les informations de Motorsport.com, Ferrari suit la situation de près après l'annonce du gouvernement. La plupart des employés de Ferrari seront a priori en route vers Melbourne au moment où la quarantaine entrera en vigueur, ce qui voudrait dire que le GP d'Australie resterait sur les rails si la situation n'évoluait pas de façon importante. Comme pour le MotoGP, la F1 a clairement indiqué que si une équipe ne pouvait pas participer à la course, alors la discipline ne pourrait pas organiser de course comptant officiellement pour le championnat.

Du côté de Pirelli, enfin, on s'est préparé à des restrictions plus importantes pour le personnel italien. Un porte-parole a ainsi déclaré : "Nous allons amener le même nombre de personnes. Pour l'Australie et Bahreïn, nous savons que nous aurons, venant d'Italie, près de 20 personnes qui auront à faire face à des contrôles médicaux à l'atterrissage. Nous sommes tous patients et disponibles. Rien n'est décidé concernant le Vietnam, nous attendons plus d'indications."

Avec Jonathan Noble, Lewis Duncun et Adam Cooper