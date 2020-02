Les jours des gigantesques motorhomes en F1 sont comptés

Les immenses motorhomes qui accompagnent les écuries de Formule 1 sur les Grands Prix européens pourraient disparaître dans les années à venir, alors que la discipline cherche à réduire ostensiblement son empreinte carbone. En fin d'année dernière, les dirigeants de la F1 ont annoncé un plan prévoyant la neutralité carbone d'ici 2030, un objectif atteignable non seulement en réduisant les émissions de CO 2 des monoplaces mais également en mettant sur pied une logistique plus efficiente.

Lire aussi : Le plan de la F1 pour être neutre en carbone en 2030

La volonté affichée est ambitieuse mais l'optimisme règne, tandis que le sujet est déjà pris à bras-le-corps par la F1 pour le transformer en un but réaliste. Directeur général de la F1, Ross Brawn explique que de nombreuses pistes sont envisagées, parmi lesquelles l'utilisation de différentes formes de transport (avec davantage de trajets par train ou par bateau pour la circulation du matériel) et la suppression des gigantesques motorhomes sur les manches européennes.

"Nous nous intéressons au transport et à tous les équipements que nous utilisons", précise Ross Brawn. "Actuellement, mon staff étudie toutes les formes alternatives de transport, et le train est en fait une façon de faire très efficace. Le fret maritime l'est également. Nous examinons donc toute la logistique pour voir comment nous pouvons minimiser notre impact."

"Après, il y a les motorhomes. Nous allons tous sur les Grands Prix, et sur neuf courses de l'année nous avons des motorhomes transportés par des camions, une immense flotte de camions, qui fournissent aux écuries les infrastructures dont elles ont besoin. Pour les 15 autres Grands Prix, elles sont très heureuses d'utiliser ce qu'il y a sur place lorsqu'elles arrivent le jeudi. Il y a des courses extra-européennes, par exemple à Bakou, où il y a un bel ensemble de préfabriqués prêts à l'emploi. Personne ne se plaint et tout est possible. Puis nous allons à Monza et nous avons nos somptueux palais avec tous les camions nécessaires pour les transporter. À l'avenir, nous voulons passer à un motorhome ou une structure d'accueil qui pourrait être monté avec beaucoup moins d'incidence qu'actuellement en matière de logistique et de transport."

Pour les Grand Prix européens, les chiffres ont de quoi faire tourner les têtes. Comme Motorsport.com le révélait l'année dernière, il y a sur ces manches un total de 315 camions qui se déplacent, utilisés par les écuries, Pirelli, la F1 et la FIA. Il faut y ajouter les 60 camions des championnats annexes. Il faut ajouter à cela que les distances ne sont pas toujours optimisées puisque le calendrier, tel qu'il est constitué, poussent les convois à repasser par le lieu de base des écuries.

Avec Jonathan Noble

Related video