Motorsport Heroes : L'appel qui a tout changé pour Felipe Massa

Felipe Massa, onze fois vainqueur en Formule 1, est l'un des personnages centraux de Motorsport Heroes, film qui fait se croiser les histoires de cinq héros du sport automobile. En revenant sur ses débuts, le Brésilien explique comment il a rejoint Ferrari, ce qui l'a finalement mené à faire ses débuts en F1.

Dans cet extrait du film, Massa révèle comment ses liens avec Ferrari ont d'abord dû rester secrets, ajoutant une pointe de frustration à un moment pourtant grandiose pour lui.

"J’ai gagné les championnats d’Italie et d’Europe [de Formule Renault 2.0] la même année", explique Felipe Massa. "Après, beaucoup de gens ont essayé de me prendre sous contrat. Et un type a organisé une rencontre pour moi à Maranello, avec Ferrari. Je ne le savais pas, mais ils avaient suivi tout ce que j’avais fait. Les essais, la télémétrie, les courses, tout ! Et ils ont dit : 'Bon, ce qu’on va faire, c’est qu'on va signer un contrat avec vous, comme jeune pilote Ferrari'. Ça n’était jamais arrivé. 'Mais vous ne pouvez le dire à personne. Ça doit rester secret'."

"J’ai donc signé un contrat de huit ans avec Ferrari, et je ne pouvais pas en parler ! […] Seulement à ma famille. C’était vraiment difficile. Et après j’ai couru avec Sauber, [avec] des moteurs Ferrari. Et puis j’ai reçu un appel. Ferrari avait pris une décision, et j’étais le pilote qu’ils avaient choisi. Alors j’ai couru en 2006 pour Ferrari et pour moi c’était un rêve qui se réalisait."

Dès lors bel et bien lancée, la carrière de Felipe Massa en F1 allait être marquée par 11 victoires sur un total de 41 podiums, ainsi que 16 pole positions et 15 meilleurs tours en course. En 2008, il est passé à un point du titre, battu par Lewis Hamilton (McLaren) dans le dernier tour de la dernière course de la saison, chez lui, à Interlagos.

Motorsport Heroes est disponible sur Motorsport.tv. Écrit et réalisé par Manish Pandey, déjà réalisateur du film Senna, plusieurs fois primé, ce long-métrage de 1h51 fait se croiser les récits de nos Héros du sport auto, dont les histoires sont illustrées par des films inédits.

