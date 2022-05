Motorsport Heroes : Le jour où Mika Häkkinen est devenu Champion du monde

Longuement confronté à Michael Schumacher au cours de sa carrière, Mika Häkkinen était à nouveau à la lutte contre le pilote allemand en 1998, lorsque le titre s'est joué à Suzuka, au Grand Prix du Japon. Le pilote Ferrari s'est emparé de la pole position, mais il a calé dans le tour de formation, ce qui l'a obligé à partir du fond de la grille.

Häkkinen, qui s'était présenté sur cette épreuve avec quatre points d'avance au championnat, a mené la course de bout en bout, mettant ainsi toutes les chances de son côté pour l'emporter. Tentant de rattraper son erreur, Schumacher a vu sa remontée s'arrêter au 31e tour, lorsque des débris d'un accident ont fait crever son pneu arrière droit, ce qui l'a contraint à l'abandon. Pour Häkkinen, c'était la délivrance : il remportait ainsi le premier de ses deux titres de Champion du monde de F1, à 30 ans.

"J'ai pris la tête, et je savais que j’allais me détacher. Il fallait juste rester régulier et ne pas faire d’erreurs", se souvient le pilote finlandais. "Il n’y jamais eu de moment où j’ai pu me détendre… jusqu'à ce que je le voie [en train d'abandonner] sur le grand écran ! Et de nouveau, c’était 'Ouais !' Et c’était génial de finir le Grand Prix et d’être champion du monde après toutes ces années. Et puis Michael est venu me féliciter. C’était vraiment cool de sa part."

