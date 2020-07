Le GP de Toscane au Mugello confirmé avant Sotchi

La F1 a officialisé ce vendredi deux Grands Prix supplémentaires au calendrier 2020, dont la totalité et la durée demeurent inconnues en raison de la crise du coronavirus. Après le report ou l'annulation des dix premières manches, la saison a pu débuter le week-end dernier en Autriche, la première épreuve disputée à Spielberg marquant le point de départ d'une série de huit, toutes organisées en Europe et à huis clos. L'horizon était jusqu'à présent figé au 6 septembre, date du Grand Prix d'Italie à Monza.

Deux manches viennent s'ajouter à ce premier round, avec tout d'abord le Grand Prix de Toscane qui aura lieu sur le circuit du Mugello le week-end du 13 septembre. Le circuit italien, propriété de Ferrari, était attendu après avoir clairement fait acte de candidature et affiché plusieurs fois sa confiance. La Scuderia y célèbrera d'ailleurs le 1000e Grand Prix de son Histoire. Par anticipation, l'écurie de Maranello y avait réalisé des essais avec une monoplace 2018 le mois dernier, puisque la piste n'a pas été visitée ces dernières années par les écuries de F1.

L'autre Grand Prix confirmé est celui de Russie, qui conserve sa place initiale dans le calendrier. Le paddock se rendra à Sotchi le week-end du 27 septembre.

Avec cette annonce intermédiaire, la F1 se donne un peu de marge pour la suite du championnat et pour les courses qui seront organisées en octobre, novembre et décembre. La seule quasi-certitude sur ce point est d'achever la saison 2020 au Moyen-Orient, probablement avec deux Grands Prix à Bahreïn les 29 novembre et 6 décembre puis à Abu Dhabi le 13 décembre.

