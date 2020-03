Multi 21, la "vengeance" de Vettel sur Webber

La saison 2013 fut la cinquième et ultime de la collaboration de Sebastian Vettel et Mark Webber chez Red Bull, collaboration qui avait déjà été tendue par le passé alors que Vettel remportait trois premiers titres mondiaux quand son coéquipier devait se contenter de deux troisièmes places au championnat. Avec 25 victoires à neuf entre 2009 et 2012, le rapport de force était clairement à l'avantage de l'Allemand.

Le Grand Prix de Malaisie était la deuxième manche de la saison 2013, et Mark Webber et Sebastian Vettel ont dominé l'épreuve. Après leur quatrième et dernier arrêt au stand, les deux pilotes Red Bull menaient avec neuf secondes d'avance sur les Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg ; l'injonction "Multi 21" a alors été adressée à Vettel pour lui demander de ne pas attaquer son coéquipier afin d'assurer le doublé, 2 étant le numéro de Webber et 1 celui du triple Champion du monde en titre. Ce dernier a refusé d'obtempérer, a attaqué son partenaire et lui a chipé la victoire. Webber était furieux.

"Il ne nous était pas toujours bénéfique de nous battre avec acharnement, car les pneus en souffraient trop, et en Malaisie, nous avions eu cette exacte discussion juste avant", écrivait l'Australien dans son autobiographie en 2015. "J'ai su en deux tours que Seb allait prendre les choses en main, bien que j'aie été rassuré via la radio sur le fait que j'étais censé gagner."

"J'ai commencé à défendre, mais en raison de nos runs de qualifications, il avait des pneus neufs et pas moi. Ma première tentative en Q2 avait été trop conservatrice et j'avais fait un tour chronométré supplémentaire ; j'avais donc des pneus qui avaient déjà fait trois tours, alors que ceux de Seb étaient tout neufs. Peut-être se disait-il qu'il devrait pouvoir exploiter ces pneus au mieux, au lieu qu'on lui dise de lever le pied ? Quel qu'ait été son mode de pensée, quand il m'a dépassé, j'étais en colère mais surtout très triste que l'écurie ait atteint cette situation déplorable."

Vettel avait la "gueule de bois" depuis le Brésil 2012

D'après Christian Horner, directeur de Red Bull Racing depuis la fondation de l'écurie en 2005, la situation a empiré à cause du talent supérieur de Vettel par rapport à Webber et d'un incident qui avait failli coûter le titre 2012 au fer de lance de l'équipe.

"À l'époque, il était très difficile pour Mark d'accepter que Sebastian était simplement plus rapide – et je pense que s'il y repensait maintenant avec recul et honnêteté, [il l'admettrait]", a déclaré Horner au podcast officiel de la F1. "Par conséquent, Mark était prêt à tout pour essayer de le déstabiliser. Notre équipe tentait de normaliser la situation, mais de temps en temps, une bombe explosait et la situation était de plus en plus dure."

"Cela a probablement culminé fin 2012 lorsque Sebastian combattait Alonso pour le titre, et Mark l'a tassé contre le muret des stands au départ au Brésil, manche décisive du championnat, ce qui a eu pour conséquence l'accrochage avec Bruno Senna et le tête-à-queue. Sebastian était dans une colère noire."

"Il avait encore la gueule de bois en Malaisie, littéralement deux courses plus tard, malgré quatre ou cinq mois d'écart. Mark était en tête, Sebastian en pneus neufs derrière lui. Les pneus étaient très fragiles, nous leur disions de maintenir les positions, et Sebastian s'est dit : 'Je vous emmerde'."

Lorsqu'il lui est demandé s'il s'agissait bel et bien d'une vengeance pour Vettel, le Britannique répond : "C'est sûr à 100%. [Vettel] l'a dit à [Webber] après la course, ou quand ils se sont vus en Chine. Cela ne pouvait probablement pas être plus tendu."

"Aucun respect" pour Webber

Webber ne s'est jamais senti réellement soutenu par Horner par rapport à son coéquipier, même s'il faisait confiance au directeur technique, Adrian Newey, et entretenait une excellente relation avec le propriétaire de l'écurie, Dietrich Mateschitz. Ce dernier n'était toutefois pas du tout impliqué dans la gestion du team au quotidien. Après avoir clairement exprimé son mécontentement à l'issue du Grand Prix de Malaisie, Webber a tenté de régler lui-même ses comptes avec Vettel, sans succès.

"Ma rencontre suivante avec Seb était le jeudi du Grand Prix de Chine", relatait-il. "Cette conversation a été le moment le plus décevant de toute notre relation. Il a dit qu'il était agacé par ce que j'avais dit sur le podium en Malaisie, et que bien qu'il me respecte en tant que pilote, il n'avait aucun respect pour moi en tant qu'homme. C'était une phrase lourde de sens à mes yeux. Je me suis contenté de répondre : 'Alors on a un problème. C'en est assez'."

"Je m'étais accroché à la conviction que nous pourrions trouver un terrain d'entente, mais je ne pouvais m'empêcher de croire que quelqu'un l'avait influencé pour provoquer un tel revirement. Christian [Horner] a ensuite affirmé que Sebastian se vengeait ainsi de Silverstone 2011 [où Webber avait ignoré une consigne similaire, ndlr] et du Brésil 2012. J'aurais pu remonter bien plus loin que ça !"

Ayant le sentiment que Horner souhaitait simplement contenter Helmut Marko, conseiller de Red Bull en sport automobile, dont la préférence pour Vettel paraissait claire, Webber a également tenté d'obtenir des explications via Ann Neal, sa compagne, qui gérait sa carrière.

"Lorsqu'Ann a ensuite insisté auprès de Christian pour savoir pourquoi l'équipe n'avait jamais réprimandé ni sanctionné Seb pour l'incident du Multi 21, il a dit que l'écurie avait reçu une lettre de deux pages de l'avocat de Seb quelques jours après la course malaisienne, indiquant qu'ils avaient enfreint son contrat en lui donnant 'une consigne d'équipe déraisonnable'. Red Bull Racing était clairement dans l'embarras : ils ont fini par donner la prime de victoire aux deux pilotes, et ce n'était pas une petite somme !"

