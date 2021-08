La bande-annonce du documentaire "Schumacher" de Netflix dévoilée

Netflix a dévoilé la bande-annonce du documentaire consacré à Michael Schumacher, à quelques jours de sa première diffusion. Sobrement intitulé Schumacher, ce film sera disponible sur la célèbre plateforme à partir du 15 septembre prochain. Il offrira un nouveau regard sur les exploits accomplis par le septuple Champion du monde en Formule 1 mais aussi sur sa vie en-dehors des circuits.

Annoncé le mois dernier, ce documentaire de 112 minutes a reçu l'approbation, le soutien et la participation de la famille Schumacher, dont plusieurs membres sont mis à contribution et s'expriment. L'une des réalisatrices, Vanessa Nöcker, a insisté sur le fait que "Corinna Schumacher elle-même a été notre plus grand soutien". Sebastian Vettel fait également partie des acteurs qui témoignent.

"C'est le cadeau de sa famille à leur mari et père bien-aimé", expliquait récemment Sabine Kehm, manager de l'ancien pilote allemand. "Afin de préserver sa sphère privée comme source de force, il a toujours séparé avec rigueur et constance sa vie privée de sa vie publique. Ce film raconte les deux mondes"

"Michael Schumacher a redéfini l'image professionnelle d'un pilote de course et a établi de nouvelles normes. Dans sa quête de perfection, il n'a épargné ni lui-même ni son équipe, les conduisant aux plus grands succès. Il est admiré dans le monde entier pour ses qualités de leader. Il a trouvé la force pour cette tâche et l'équilibre pour se ressourcer chez lui, auprès de sa famille, qu'il aime de façon idolâtrique."

Le film Schumacher marque une nouvelle implication de Netflix dans l'univers de la F1, après avoir rencontré un succès mondial avec sa série Drive to Survive, dont le tournage de la quatrième saison est actuellement en cours.

