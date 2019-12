Ferrari salue la décision d'impliquer Netflix en F1

Alors que feu Sergio Marchionne avait souvent exprimé son désaccord au sujet de la vision à long terme de Liberty Media, Camilleri est satisfait de l'approche du géant américain. En particulier, il trouve que la série de Netflix, "Formula 1 : Drive to Survive" (ou "Pilotes de leur destin" en version française), dont la première saison a été diffusée en début d'année et dont une seconde saison a été tournée au fil de la campagne 2019, a permis aux fans de pouvoir découvrir la F1 comme jamais auparavant.

"Avec l'avènement de Liberty, il s'agit d'une compagnie américaine, ils veulent de la coopération et de ce point de vue, ils ont fait un bon travail", a déclaré Camilleri. "Ils sont passés par une courbe d'apprentissage abrupte. Ils y sont en train d'y arriver et ils ont pris des mesures judicieuses."

"Netflix est un exemple. Beaucoup de gens ne s'intéressaient pas à la F1, mais suite à 'Drive to Survive', ils ont été encouragés à découvrir la discipline. C'est une excellente décision. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient tiré beaucoup de valeur sur le plan commercial, mais du point de vue de l'image et de la dimension humaine [c'était important]."

"Il y a 30 ans, le facteur humain était bien plus proéminent en F1 mais ça a été de moins en moins le cas au fil des années. Avec les plafonds budgétaires et la nouvelle réglementation technique, j'espère que l'aspect humain va revenir au centre. Les plus jeunes générations veulent de l'authenticité et une connexion humaine."

Ferrari, comme Mercedes, n'a pas pris part directement à la première saison de la série Netflix. Cependant, suite au succès rencontré et à la volonté de Liberty Media d'incorporer l'ensemble des acteurs, les deux écuries ont finalement accepté la venue d'équipe lors de certains week-ends de course en vue de la saison 2. Pour Mercedes, il s'est agi de celui du GP d'Allemagne.

Propos recueillis par James Allen