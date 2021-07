Netflix va diffuser un documentaire sur Michael Schumacher

Intitulé "SCHUMACHER", le nouveau film documentaire contiendra des contributions de l'épouse de Michael Schumacher, Corinna, de ses enfants Gina et Mick, et son frère Ralf. La manager de l'ancien pilote allemand, Sabine Kehm, le décrit comme "le cadeau de la famille à leur mari et père bien-aimé".

Il présente également les points de vue de nombreuses personnalités de la F1 qui ont joué un rôle dans la carrière de Schumacher ou qui étaient ses rivaux directs, notamment Jean Todt, Bernie Ecclestone, Luca di Montezemolo, Flavio Briatore, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill et David Coulthard.

"Michael Schumacher a redéfini l'image professionnelle d'un pilote de course et a établi de nouvelles normes", a déclaré Kehm.

"Dans sa quête de perfection, il n'a épargné ni lui-même ni son équipe, les conduisant aux plus grands succès. Il est admiré dans le monde entier pour ses qualités de leader. Il a trouvé la force pour cette tâche et l'équilibre pour se ressourcer chez lui, auprès de sa famille, qu'il aime de façon idolâtrique.

"Afin de préserver sa sphère privée comme source de force, il a toujours séparé avec rigueur et constance sa vie privée de sa vie publique. Ce film raconte les deux mondes. C'est le cadeau de sa famille à leur mari et père bien-aimé."

Le film a été produit par la société allemande B|14 FILM GmbH, et est réalisé par Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker et Michael Wech. La même équipe était responsable d'un documentaire de 2017 sur la légende du tennis Boris Becker, intitulé "Der Spieler".

"Le plus grand défi pour les réalisateurs était assurément de trouver l'équilibre entre un reportage indépendant et la prise en compte de la famille", a déclaré Nöcker. "Corinna Schumacher elle-même a été notre plus grand soutien dans ce domaine."

"Elle voulait faire un film authentique, montrer Michael tel qu'il est, avec ses hauts et ses bas, sans édulcoration. Elle a été formidable et assez courageuse pour nous laisser faire ce que nous voulions, et nous avons donc respecté et gardé ses limites. Une femme très inspirante et chaleureuse qui nous a tous marqués."

Le producteur Benjamin Seikel a ajouté : "Le documentaire a été un grand défi et a nécessité beaucoup de temps et de sensibilité, compte tenu de la pression exercée depuis l'extérieur sur la production. Mais grâce à une équipe formidable et une très bonne collaboration avec la famille, nous ne nous sommes pas laissés ébranler."

"Nous sommes reconnaissants que le projet ait enfin démarré et nous sommes ravis de sa sortie mondiale sur Netflix. Le film a toujours été destiné à être un documentaire international et nous sommes convaincus qu'il sera accueilli comme tel."