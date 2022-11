Démotivé par Renault, Newey a retrouvé l'inspiration avec Honda

Ingénieur à succès, Adrian Newey n'a pas rangé sa planche à dessin ni son immuable calepin. Directeur technique en chef chez Red Bull Racing, où il a pris hauteur et recul ces dernières saisons tout en restant très impliqué dans le travail de conception des monoplaces, le Britannique est un artisan majeur et reconnu des deux titres mondiaux décrochés par Max Verstappen et de la couronne retrouvée par Red Bull chez les constructeurs cette année. Pourtant, son histoire d'amour avec la Formule 1 a connu un trou d'air après avoir tout raflé avec l'écurie de Milton Keynes et Sebastian Vettel il y a dix ans.

"On peut s'estimer heureux d'avoir connu une vraie bonne série de 2009 à 2013. Mais franchement, fin 2013, j'étais assez fatigué", confesse-t-il dans une interview accordée à RacingNews365. Une période de succès qui a précédé l'entrée dans l'ère turbo hybride, dominée par Mercedes et durant laquelle Red Bull, sans jamais perdre son statut de top team, a connu des remous provoqués notamment par des relations de plus en plus conflictuelles avec Renault, jusqu'au divorce.

On a peut-être eu deux ou trois fois le meilleur châssis entre 2014 et 2020. Adrian Newey

"Après le passage du V8 au V6, notre motoriste n'a jamais vraiment été en mesure de construire un moteur compétitif", tance Adrian Newey. "En fait, je pense que l'on a peut-être eu deux ou trois fois le meilleur châssis entre 2014 et 2020, mais il nous manquait une voiture entièrement compétitive avec laquelle gagner un championnat. Si tu te rends compte que tu ne peux pas aller chercher le titre, quelle que soit la qualité de ton châssis, c'est assez démotivant."

Une baisse de motivation qui s'est accompagnée d'envies d'ailleurs, d'une quête d'autres projets, Adrian Newey travaillant entre autres sur l'Hypercar Valkyrie pour Aston Martin ou encore dans le domaine de la voile avec la Coupe de l'America. Cependant, lorsque Red Bull a pris le pari de se tourner vers Honda en 2019, l'étincelle qui manquait est revenue !

"Cette collaboration a tout changé", reconnaît Adrian Newey. "Ça nous a soudainement donné un moteur qui pouvait rivaliser avec la norme. Ça voulait dire que si l'on avait un châssis compétitif, on pouvait vraiment essayer de remporter le titre. Et avec cette prise de conscience, la motivation est totalement revenue."

Red Bull s'est peu à peu rapproché des victoires régulières en profitant d'un bloc Honda enfin performant et fiabilisé, tout en bâtissant son équipe autour de Max Verstappen. En 2021, le Néerlandais s'est battu pour le titre, qu'il a remporté face à Lewis Hamilton, avant de faire coup double cette saison à travers une domination écrasante en dépit du tournant réglementaire majeur.

La "patte Adrian Newey" sur les titres pilotes

Saison Monoplace Pilote 1992 Williams FW14B Nigel Mansell 1993 Williams FW15C Alain Prost 1996 Williams FW18 Damon Hill 1997 Williams FW19 Jacques Villeneuve 1998 McLaren MP4-13 Mika Häkkinen 1999 McLaren MP4-14 Mika Häkkinen 2010 Red Bull RB6 Sebastian Vettel 2011 Red Bull RB7 Sebastian Vettel 2012 Red Bull RB8 Sebastian Vettel 2013 Red Bull RB9 Sebastian Vettel 2021 Red Bull RB16B Max Verstappen 2022 Red Bull RB18 Max Verstappen