Newey : Des F1 plus grosses et plus lourdes, pas la voie à suivre

En 2022, le poids minimum des Formule 1 est de 798 kg, soit quasiment 200 kg de plus qu'au début des années 2000. Ce paramètre réglementaire a connu une tendance abrupte à la hausse à compter de la fin des années 2000 et du début des années 2010, quand les premiers éléments d'hybridation sont arrivés avec le KERS, avec une accélération notable quand les moteurs sont devenus véritablement hybrides, à compter de 2014.

En sus, depuis les modifications aérodynamiques de la saison 2017, les monoplaces ont globalement été élargies pour étendre la surface aéro disponible. Si la révolution technique 2022 a épuré les F1 en interdisant une grande partie des appendices qui avaient fleuri ça et là, les voitures demeurent volumineuses, et donc les plus lourdes de l'Histoire de la discipline.

Interrogé sur le sujet par Motorsport Magazin, Adrian Newey, le directeur technique de Red Bull Racing, s'est montré favorable à l'objectif d'amélioration des luttes en piste des nouvelles règles même s'il en minimise la portée : "Je pense que le principe d'aider les voitures à doubler en réduisant la sensibilité de la voiture qui suit à celle qui précède est bien. Je pense que cela permet de pouvoir dépasser un peu plus facilement."

"Je ne crois pas que ce soit un changement significatif mais cela aide un peu. Si vous effectuez un changement de règles aussi important, qui entraîne inévitablement de nombreux autres changements, alors cela conduira probablement à ce que le peloton soit davantage étendu au cours des premières saisons."

Adrian Newey observant la Ferrari F1-75 à Djeddah

Mais le Britannique s'alarme surtout de la question du poids et du gabarit des Formule 1 de la génération actuelle et de la précédente, notamment sur le plan de l'efficacité énergétique : "En quelques années, la limite de poids est passée d'un petit 600 kg avec 30-40 kg de lest à bord à des voitures de 800 kg et plus. Et nous travaillons tous comme des fous pour atteindre le poids minimum actuellement imposé. En bref, les voitures sont devenues plus grandes et plus lourdes et ne sont pas particulièrement efficaces sur le plan aérodynamique car elles génèrent beaucoup de traînée."

"De toute évidence, c'est dans cette mauvaise direction que l'industrie automobile en général s'est développée récemment, des voitures plus grandes, plus lourdes et des gens obsédés par la question de savoir si elles vont fonctionner avec des batteries ou du gaz. Mais le plus gros problème est la quantité d'énergie nécessaire pour déplacer cette fichue chose, quelle que soit l'origine de cette énergie."

"Le faible poids et l'efficacité aérodynamique sont les deux caractéristiques les plus importantes", conclut-il sur le sujet. "Il est évident que certaines questions de sécurité deviennent un problème qui s'autorenforce. Plus la voiture est lourde, plus elle doit être solide. À mon avis, nous avons besoin de voitures plus petites, plus légères et plus efficaces sur le plan énergétique."