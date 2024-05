Adrian Newey libre de rejoindre Ferrari dès 2025 ?

L'annonce officialisée par Red Bull a mis ce mercredi un terme au suspense qui n'en était plus un. Adrian Newey a décidé de quitter une écurie qu'il aura largement contribué à porter au sommet de la Formule 1. Un départ sur fond de tensions internes, en dépit des déclarations édulcorées et pommadées propres à tout communiqué de presse. Toujours présent auprès de l'écurie sur les circuits, jusqu'à la fin de la saison, l'ingénieur britannique ne sera en revanche plus impliqué dans les bureaux de conception de Milton Keynes. Puis, au cours des trois premiers mois de 2025, il s'en ira définitivement.

Voilà pour les certitudes du moment, alors que la nouvelle ouvre de grandes interrogations pour la suite et, inévitablement, alimente de nouvelles rumeurs. Que fera Adrian Newey ? Quelle sera l'incidence réelle chez Red Bull ? Ce départ aura-t-il des répercussions sur l'avenir de Max Verstappen ? Il existe des esquisses de réponse dans cette situation mouvante.

D'abord, à 65 ans, Adrian Newey doit décider s'il veut encore arpenter le paddock armé de son légendaire calepin rouge, ou s'il souhaite prendre du recul avec la discipline pour s'adonner à d'autres projets. "Je sens que le moment est venu de passer le témoin et de me lancer dans de nouveaux défis", assure-t-il en officialisant sa décision, ce qui est toutefois loin de répondre à cette première interrogation.

Newey pourrait travailler ailleurs dès 2025

Dans l'hypothèse (probante) où la retraite de la Formule 1 ne serait pas sa piste privilégiée, le premier obstacle à prendre en compte serait celui que nous évoquions déjà la semaine dernière. C'est ce que les anglophones appellent le "gardening leave" : une clause de non-concurrence sous la forme d'un préavis avant de pouvoir rejoindre une autre écurie que celle que l'on quitte.

Les équipes sont désormais habituées à faire avec ces préavis devenus de plus en plus longs, et à réfléchir sur le long terme. C'est d'ailleurs ce que rappelait Frédéric Vasseur l'année passée en évoquant le recrutement de Loïc Serra, chipé à Mercedes pour rejoindre la Ferrari uniquement en 2025. "On sait que si l'on veut recruter, on ne parle pas en jours mais en années", soulignait-il. "L'attente paraît longue. Mais d'un autre côté, si on ne le fait pas, ce sera encore pire dans six mois. Il faut l'accepter comme un élément de base en F1."

Dans le cas d'Adrian Newey, la clause de non-concurrence aurait pu durer jusqu'à un an, comme nous l'expliquions la semaine dernière. Or d'après les informations recueillies par Motorsport.com, ses représentants légaux sont parvenus à un accord avec Red Bull, qui lui laisserait les mains totalement libres une fois son départ de l'écurie effectif. Son préavis se traduirait par sa mise en retrait et le temps consacré au projet de l'hypercar RB17. Et il pourrait alors exercer ailleurs sur la grille courant 2025, et avoir ainsi une influence réelle sur une monoplace répondant à la future réglementation 2026.

Joint par nos soins, un directeur d'écurie a confirmé cette tendance tout en avouant être sidéré qu'elle soit rendue possible par l'écurie autrichienne : "Ce serait un désastre total pour Red Bull si Adrian était libéré prématurément pour rejoindre un concurrent. Christian [Horner] passerait pour un imbécile. Tout comme [Martin] Whitmarsh chez McLaren quand il a donné les clés de Mercedes à Brawn, ce qui a lancé leurs années de domination en F1."

Frédéric Vasseur tente d'attirer Adrian Newey chez Ferrari. Photo de: Ferrari

Face à une telle aubaine, la concurrence passe à l'action. Frédéric Vasseur a rencontré mardi Adrian Newey, information d'abord donnée par La Gazzetta dello Sport et confirmée depuis par Motorsport.com. Un contact qui va dans le sens de la rumeur la plus insistante pour envoyer le directeur technique à Maranello. On sait le directeur de la Scuderia est dans une logique de construction qui cadre avec une telle approche, lui qui a prolongé à long terme le contrat de Charles Leclerc et mis la main sur Lewis Hamilton.

Répondre à un éventuel appel du pied de Mercedes ne serait pas envisagé par l'ingénieur britannique, qui estimerait trop long le temps nécessaire pour remettre l'écurie sur la voie du succès. Une autre piste pourrait le mener chez Aston Martin, alors qu'il a rencontré Lawrence Stroll pour évoquer cette possibilité il y a deux mois, à Djeddah. Le chèque que serait prêt à signer l'homme d'affaires canadien ne constituerait toutefois pas un argument vraiment important aux yeux d'Adrian Newey qui, dit-on, se méfierait aussi à l'idée de devenir un atout pour faire grimper la valeur marchande d'Aston Martin et permettre ensuite une revente au prix fort de l'écurie.

On en revient donc à Ferrari. La volonté du cheval cabré ne fait aucun doute mais celle d'Adrian Newey reste désormais à confirmer. Plusieurs fois la Scuderia a tenté des approches, sans aboutir. Il y a quelques mois, l'intéressé concédait de possibles regrets de ne jamais avoir sauté le pas. "Émotionnellement, j'imagine que oui, dans une certaine mesure", avait-il admis, évoquant des discussions sérieuses en 1993 puis en 2014. À maintes reprises, l'idée de quitter son Angleterre natale pour une nouvelle vie en Italie était présentée comme le frein majeur. En sera-t-il autrement dans les mois à venir ?

Avec Jonathan Noble et Giacomo Rauli