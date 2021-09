Newey : Verstappen a la détermination d'un Champion du monde

Max Verstappen n'est peut-être pas en tête du championnat de Formule 1 à ce stade, mais il a néanmoins fait forte impression en première moitié de saison. Seuls des incidents de course, pour la plupart complètement hors de son contrôle, ont empêché le pilote Red Bull de jouer la victoire à chaque Grand Prix : une crevaison à Bakou, et des accrochages à Silverstone et au Hungaroring.

Verstappen est désormais bien plus constant en matière de performance et commet moins d'erreurs qu'il y a quelques années, et Adrian Newey n'a pas manqué de le remarquer. Le dirigeant technique de Red Bull Racing souligne par ailleurs la force mentale de son pilote.

"Il a la même détermination d'acier que tout Champion du monde, ce qui est nécessaire pour puiser au fond de soi et persévérer face à l'adversité", déclare Newey, relayé par le site officiel de la Formule 1. "Il est capable de mettre le passé derrière lui et de se tourner vers la course suivante. Son talent est évidemment superbe, et il a gagné en maturité pour devenir un excellent pilote. Il n'a pas vraiment commis d'erreur cette année. Les courses où il n'a pas marqué de gros points – Bakou, Silverstone et la Hongrie – ce n'était pas sa faute, mais il a rebondi à chaque fois."

Verstappen doit désormais composer avec la pression de la lutte pour le titre, une situation qu'il connaît pour la première fois depuis le début de sa carrière en sport automobile – il avait précédemment remporté de nombreux championnats internationaux en karting.

"Je ne pense pas que la pression de la situation l'affectera", estime Newey. "C'est très facile de discuter avec lui, et il a des intérêts très divers, ce que je trouve très important pour un pilote de F1. Si la F1 est le seul intérêt d'un pilote, cela peut presque la rendre trop importante quand vient la pression. Max est très équilibré à cet égard."