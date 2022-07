Nice écarté mais Macron sollicité pour sauver le GP de France

L'idée d'un Grand Prix de Formule 1 à Nice n'aura pas fait long feu. Évoqué par Stefano Domenicali le mois dernier, ce projet – qui avait probablement parmi ses objectifs le fait de mettre un petit coup de pression à Monaco dans le contexte de négociations entre la Principauté et le championnat, quoi qu'en dise ce dernier – n'est déjà plus d'actualité, a fait savoir Christian Estrosi, président du GIP Grand Prix de France mais aussi maire de Nice.

"Il n'en est pas question", a fermement déclaré Estrosi dans les colonnes de Nice-Matin. "Je ne vois pas dans quelles conditions nous pourrions organiser un Grand Prix dans notre ville. C'est flatteur, mais nous avons d'autres objectifs et d'autres priorités événementielles à Nice. Nous avons au Castellet un circuit permanent. Nous maîtrisons les questions de mobilité et pouvons encore progresser. Nous disponsons enfin de grandes villes pour l'hébergement dans le Var, à Nice, à Cannes, à Antibes..."

Alors que l'avenir du Grand Prix de France est plus menacé que jamais malgré une affluence satisfaisante en 2022, Estrosi garde espoir de maintenir l'épreuve au calendrier de la Formule 1 à l'avenir, même si cela pourrait passer par une alternance ; il a ainsi sollicité l'aide d'Emmanuel Macron.

"Je me battrai de toutes mes forces", déclare-t-il. "Je me suis déjà entretenu avec le président de la République à ce sujet. Je le rencontrerai dans les semaines qui viennent à l'occasion d'une réunion en présence du président de la FOM et de celui de la Fédération française du sport automobile. Je verrai aussi les patrons du CAC 40 pour mettre l'accent sur l'importance du maintien d'un Grand Prix au moment où Emmanuel Macron lance le programme France 2030. C'est un instrument de promotion de notre pays et de son industrie. La question, c'est maintenant de savoir si la France a envie de son Grand Prix et si on doit continuer à se battre."

Christian Estrosi

"Le président m'a dit qu'à titre personnel, il était prêt à étudier sous quelle forme l'État français pourrait avoir une présence plus forte pour que nous conservions un Grand Prix de France." Mais pas n'importe où, précise le président délégué de la région PACA : "Au Circuit Paul Ricard, où nous maîtrisons parfaitement l'organisation grâce au savoir-faire d'une équipe extrêmement rodée."

Une contribution de l'État, voilà qui serait inédit depuis le retour de la Formule 1 dans l'Hexagone, auquel ont grandement participé les collectivités territoriales. "Le président de la FOM, Stefano Domenicali, est ouvert à toute forme de discussion à partir du moment où il existe une implication forte de la collectivité, du gouvernement et d'un groupement d'industriels", souligne Estrosi. "Nous sommes dans une période où il faut être raisonnable avec les finances publiques, mais il n'y a aucun Grand Prix au monde pour lequel les États et les grandes collectivités ne participent pas au financement. Si un équilibre est trouvé autour d'un Grand Prix tous les deux ans qui limiterait le coût d'environ 50%, alors c'est une option qu'il ne faut pas écarter."

Quant au calendrier, Estrosi préconiserait un changement de date, alors que trois éditions de la course ont eu lieu en juin et celle de 2022, évidemment, en juillet : "Si nous devions aboutir, je ciblerais plutôt la période de septembre. Nous avons déjà Monaco au mois de mai. Juillet n'est pas une date extraordinaire pour les retombées économiques et touristiques dans la mesure où il y a déjà beaucoup de monde dans la région."