Latifi quitte la F1 : "Je ne suis pas amer"

Outrageusement dominé par ses coéquipiers George Russell et Alexander Albon chez Williams, Nicholas Latifi va quitter la Formule 1 au terme de la campagne 2022, probablement remplacé par Logan Sargeant.

Peu avant que son sort ne soit officiellement scellé, Latifi a connu au Grand Prix d'Italie la désagréable mésaventure de voir l'intérimaire Nyck de Vries, qui a débarqué au volant de la Williams pour les Essais Libres 3 en raison de la crise d'appendicite d'Albon, le battre en qualifications – pour deux centièmes qui ont fait la différence entre Q1 et Q2.

Grâce à des pénalités, les deux pilotes étaient huitième et dixième sur la grille, mais tandis que De Vries est parvenu à se maintenir à ce niveau pour inscrire les deux points de la neuvième place, Latifi a perdu quatre positions au départ et n'est plus jamais parvenu à tutoyer le top 10, classé 15e à l'arrivée.

"C'est probablement le circuit où nous étions le plus compétitif par rapport aux autres, en raison de… je ne vais pas parler des atouts de notre voiture, car nous étions très rapides en ligne droite, mais la raison pour laquelle nous l'étions est que nous n'avions pas beaucoup d'appui !" commente le Canadien dans le podcast Beyond The Grid. "C'est la réalité. L'appui, ça fait quelque chose dans les virages, c'est du temps au tour !"

Nicholas Latifi (Williams)

À froid, Latifi se montre élogieux envers De Vries et sa performance, mais juste après la course, le son de cloche n'était pas similaire. "C'était extrêmement impressionnant : la voiture, comme je l'ai dit, était plus compétitive là-bas, mais ça restait une voiture difficile à piloter. Après, j'étais frustré par ma course, et les gens ont mal interprété ce que j'ai dit. J'étais frustré par ma course et on m'a mis un micro sous le nez juste après, ce que personne n'apprécie vraiment. J'étais agacé par les problèmes de la voiture, et les gens ont mal pris ma frustration d'avoir fait une mauvaise course."

En attendant, Latifi doit se résoudre à quitter l'élite, n'envisageant pas de devenir pilote de réserve sans perspective de titularisation à moyen terme. Les rumeurs d'un contrat déjà signé en IndyCar chez Ganassi sont démenties, mais le championnat américain est clairement celui qui intéresse le plus le jeune homme de 27 ans, avec l'envie de courir sur ovale notamment. Il aura en tout cas passé trois saisons dans la catégorie reine du sport automobile, avec autant d'arrivées dans les points.

"Il y a certainement beaucoup d'aspects qui vont me manquer, mais il y en a aussi beaucoup qui ne vont pas me manquer. Je ne fais vraiment pas partie de ces gens qui vont faire preuve d'amertume. En fin de compte, je n'ai pas vraiment de regrets quant à mon approche de la Formule 1. J'aurais espéré bien plus, ça va sans dire."

"Je ne pense vraiment pas que je vais être amer – je ne suis pas amer, c'est une réalité. En fin de compte, cette industrie est basée sur les résultats, et mes performances n'ont pas été assez régulières ; parfois c'était entre mes mains, parfois c'était hors de mon contrôle", conclut Latifi.