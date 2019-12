Le directeur technique Nick Chester quitte Renault F1

Renault F1 a annoncé ce vendredi le départ de Nick Chester avec effet immédiat, dans le cadre du "plan majeur de restructuration" des départements techniques à Enstone. Le Britannique était directeur technique pour la partie châssis, et présent dans la structure depuis près de 20 ans, ayant connu les différentes périodes de l'entité, que ce soit avec Benetton, le premier passage de Renault ou encore l'ère Lotus F1. Il était notamment le concepteur des Lotus E22 (2014) et E23 (2015).

"J’ai apprécié mes 19 années au sein d’une équipe où règne un esprit formidable", a-t-il commenté. "J’ai travaillé avec un groupe de personnes incroyablement loyales et talentueuses. J’ai hâte de relever un nouveau défi et je souhaite à tous les membres de l’équipe le meilleur pour l’avenir."

Lire aussi : Ricciardo n'est pas optimiste pour faire plaisir à Renault

Avant de rebondir ailleurs, et éventuellement dans une nouvelle écurie de Formule 1, Nick Chester devra respecter une période de préavis comme cela se fait traditionnellement afin de limiter le transfert d'informations.

Du côté de Renault, ce départ vient s'ajouter aux grandes manœuvres amorcées depuis plusieurs semaines. L'écurie française avait déjà annoncé en cette fin de saison la réorganisation de son département aéro, ainsi que l'arrivée de Pat Fry à partir de la saison prochaine.

"Nick est un élément clé d’Enstone depuis près de vingt ans", a rappelé Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing. "Sa passion pour l’équipe n’a jamais faibli malgré des moments extrêmement difficiles. Plus récemment, son engagement, ses connaissances techniques et son enthousiasme nous ont permis de passer du fond de la grille à l’avant du peloton de chasse. Nous tenons sincèrement à remercier Nick pour toute sa contribution et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la prochaine étape de sa carrière."